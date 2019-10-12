كرة يد – الزمالك يضرب موعدا مع سبورتنج في نهائي إفريقيا للأندية

نجح فريق الزمالك لكرة اليد في الانتصار على إنتر كلوب الأنجولي ليتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

وانتصر الزمالك على إنتر كلوب 30-18 في نصف نهائي البطولة الإفريقية المقامة في الرأس الأخضر.

ووصل الزمالك للنهائي للمرة الرابعة في آخر خمس نسخ من البطولة الإفريقية.

وضرب الزمالك موعدا مع نادي سبورتنج الذي نجح بدوره في تخطي عقبة جي أس كي الكونغولي، في نهائي البطولة يوم الأحد في التاسعة مساءً.

نهائي مصري خالص للعام الثاني على التوالي، بعدما انتصر الزمالك على الأهلي في نهائي العام الماضي.

ويسعى الزمالك للحفاظ على لقبه وتحقيق البطولة الإفريقية للعام الثالث على التوالي، بينما يهدف سبورتنج في كتابة التاريخ وتحقيق اللقب الأول في مسيرة النادي.

ويمتلك الزمالك الرقم القياسي في تحقيق بطولة إفريقيا بـ 11 لقبا بالتساوي مع المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر سابقا".

اقرأ أيضا:

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك وجينيراسيون في استاد السلام.. وتحديد عدد الجماهير

هدف رونالدو الخارق الذي تمنى لو لم يسجله بقميص برشلونة

مصر وبوتسوانا بحضور 10 آلاف مشجع

طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

بذكريات واقعة 96.. هل يلعب كيبا كجناح أيسر أمام النرويج