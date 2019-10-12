كرة يد – الزمالك يضرب موعدا مع سبورتنج في نهائي إفريقيا للأندية

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 22:30

كتب : FilGoal

كرة يد - الزمالك

نجح فريق الزمالك لكرة اليد في الانتصار على إنتر كلوب الأنجولي ليتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

وانتصر الزمالك على إنتر كلوب 30-18 في نصف نهائي البطولة الإفريقية المقامة في الرأس الأخضر.

ووصل الزمالك للنهائي للمرة الرابعة في آخر خمس نسخ من البطولة الإفريقية.

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وضرب الزمالك موعدا مع نادي سبورتنج الذي نجح بدوره في تخطي عقبة جي أس كي الكونغولي، في نهائي البطولة يوم الأحد في التاسعة مساءً.

نهائي مصري خالص للعام الثاني على التوالي، بعدما انتصر الزمالك على الأهلي في نهائي العام الماضي.

ويسعى الزمالك للحفاظ على لقبه وتحقيق البطولة الإفريقية للعام الثالث على التوالي، بينما يهدف سبورتنج في كتابة التاريخ وتحقيق اللقب الأول في مسيرة النادي.

ويمتلك الزمالك الرقم القياسي في تحقيق بطولة إفريقيا بـ 11 لقبا بالتساوي مع المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر سابقا".

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