مصر وبوتسوانا بحضور 10 آلاف مشجع

أعلن اتحاد الكرة حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة مصر وبوتسوانا الودية يوم الإثنين المقبل.

وذكرت الجبلاية عبر بيان رسمي: "أسفر الاجتماع الأمني لمباراة مصر وبوتسوانا عن تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة و1700 تذكرة للدرجة الأولى و300 أمام المقصورة و70 في المقصورة الرئيسية على أن تطرح التذاكر غدا باستاد الإسكندرية".

وكانت الجهات الأمنية قد حددت عدد الجماهير بـ10 آلاف مشجع، بينما تقام مواجهة المنتخب الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا على استاد القاهرة دون حضور جماهيري.

مباراة بوتسوانا هي المهمة الأولى للمدير الفني حسام البدري الذي تولى المهمة خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي رحل عقب إخفاق أمم إفيقيا وتوديع البطولة من دور الـ16.

وتلقى منتخب مصر خطابا مساء يوم الخميس، يفيد بفشل مفاوضات إقامة اللقاء في القاهرة كما كان مقررا له، لينتقل إلى استاد برج العرب.

وعلى إثر الخطاب، تحرك منتخب مصر يوم الجمعة إلى الإسكندرية، لاستكمال المعسكر قبل خوض لقاء بوتسوانا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي كينيا وجرز القُمر في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات خلال شهر نوفمبر المقبل.

ضع نفسك مكان البدري، أي تشكيل ستبدأ به اللقاء؟

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