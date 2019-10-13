أمير توفيق يُجيب.. هل يتفاوض الأهلي مع طارق حامد

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 00:40

كتب : FilGoal

طارق حامد - علي معلول - الأهلي - الزمالك

أجاب أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي على سؤال (هل يتفاوض النادي مع طارق حامد؟) مشيرا إلى "لم يحدث على الإطلاق".

وقال أمير توفيق: "طارق حامد؟ لا نية على الإطلاق للتفاوض معه".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "اسم طارق حامد ليس مطروحا نهائيا ولا نية للتفاوض معه ولا أفهم سبب ما يُقال".

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وتابع "طارق حامد لاعب رائع بكل تأكيد ولكننا نمتلك مجموعة مميزة وكبيرة في وسط الملعب".

وأشار "الأهلي يمتلك حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وحسام عاشور إلى جانب المعار أكرم توفيق".

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طارق حامد صاحب الـ 30 عاما يمتد عقده مع الزمالك حتى 2021.

وانضم طارق حامد إلى الزمالك قادما من سموحة في 2014.

وشارك طارق حامد في مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم.

ورفع طارق حامد لقب الدوري والكأس مع الزمالك موسم 2014-15 إلى جانب لقبي كأس مصر 2017-18 و2018-19 مع لقب السوبر المصري والسوبر المصري السعودي وكأس الكونفدرالية.

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