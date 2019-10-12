طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 17:03

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك - نهضة بركان

وجه طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على (انستجرام) مشيرا إلى "لن أصمت مرة أخرى".

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

ونشر طارق حامد رسالة عبر قصص انستجرام وكتب "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني".

وأضاف "ولكن لقد طفح الكيل. ولن أصمت مرة أخرى".

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طارق حامد صاحب الـ 30 عاما يمتد عقده مع الزمالك حتى 2021.

وانضم طارق حامد إلى الزمالك قادما من سموحة في 2014.

وشارك طارق حامد في مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم.

ورفع طارق حامد لقب الدوري والكأس مع الزمالك موسم 2014-15 إلى جانب لقبي كأس مصر 2017-18 و2018-19 مع لقب السوبر المصري والسوبر المصري السعودي وكأس الكونفدرالية.

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