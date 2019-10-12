ديلي ميل: قطر تطمئن ليفربول بعدم استغلال صلاح دعائيا أو سياسيا

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 14:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - سالزبورج

تلقى نادي ليفربول تأكيدات من دولة قطر على عدم استغلال محمد صلاح النجم المصري في صفوف الفريق، دعائيا أو سياسيا خلال فترة تواجده هناك.

محمد صلاح يزور دولة قطر رفقة فريق ليفربول خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول حصل على التأكيدات من دولة قطر، لعدم استغلال صلاح دعائيا، ومعاملته مثل باقي اللاعبين تماما.

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الصحيفة أشارت إلى الخلافات السياسية بين قطر ودول المنطقة، والتي ربما تستخدم قطر تواجد صلاح لديها لأغراض دبلوماسية تخصها.

ديلي ميل أشارت أيضا لأن "تواجد صلاح الرياضي تحول لأغراض سياسية من قبل وقت إجباره سابقا على زيارة رمضان قديروف رئيس الشيشان أثناء مشاركة مصر في كأس العالم بروسيا".

الصحيفة أشارت أيضا لتداخل الرياضة مع السياسة كثيرا مؤخرا، وضربت المثل بغضب الشعب الألماني تجاه ميسوت أوزيل بسبب صورته مع رجب طيب أردوجان رئيس تركيا في 2018، وأيضا غياب هينريك مخيتريان عن أرسنال أمام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي في أذربيجان، وذلك بسبب الخلافات مع أرمينيا بلد اللاعب.

كان ليفربول قد توج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، ويشارك في كأس العالم للأندية في الفترة من 11 إلى 22 ديسمبر المقبل.

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