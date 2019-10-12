رسميا – رانييري مدربا لـ سامبدوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 16:56

كتب : FilGoal

رانييري مدربا لسامبدوريا

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي تعيين كلاوديو رانييري مديرا فنيا للفريق خلفا لمواطنه إيزيبيو دي فرانشيسكو.

رانييري سيخوض المباراة الأولى له أمام روما الفريق الذي قاده تدريبيا سابقا في اليوم الذي يشهد احتفاله بعيد مولده الـ 68.

عقد الإيطالي المخضرم يمتد إلى يونيو 2021 أي بنهاية الموسم المقبل.

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وتم فسخ تعاقد دي فرانشيسكو بعد 7 جولات فقط كأول مدرب يرحل عن فريقه في الدوري الإيطالي عقب الخسارة في 6 مواجهات وتحقيق فوز وحيد.

وتفوق رانييري في الترشيحات على جينارو جاتوزو وكذلك ستيفانو بيولي الذي عُين مدربا لميلان الإيطالي الأسبوع الماضي.

ويعد سامبدوريا الفريق رقم 17 في مسيرة رانييري التدريبية مع الفرق، كما درب منتخب اليونان في 4 مباريات فقط.

وسبق لرانييري أن درب أندية أتليتكو مدريد وفالنسيا وفيورنتينا وكالياري ونابولي وتشيلسي وبارما ويوفنتوس وإنتر وموناكو ونانت وفولام وروما مرتين.

ليستر سيتي تعد التجربة الأبرز عندما حقق لقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-16 في أحد أكبر مفاجأت كرة القدم.

رانييري أدار فنيا 393 مباراة وفاز في 169 مباراة وتعادل في 126 وخسر 98.

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