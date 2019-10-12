"لن أرحل قبل رؤية الجميع".. مدافع إيطاليا يرفض الرحيل من مستشفى الأطفال

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 16:10

كتب : FilGoal

أتشيربي إيطاليا

زار لاعبو المنتخب الإيطالي أحد مستشفيات الأطفال في روما الخميس الماضي، ويبدو أن قائمة المنتخب رحلت دون المدافع فرانشيسكو أتشيربي.

وقدم اللاعبون هدايا للأطفال وكذلك تذاكر لحضور مباراة المنتخب ضد اليونان من المدرجات رفقة ذويهم.

أليساندرو ياكوبوني المتحدث الصحفي باسم المستشفى تحدث عن بقاء مدافع لاتسيو أتشيربي رفقة الأطفال لوقت أطول.

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ياكوبوني أوضح ما حدث عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد قيل له أن حافلة المنتخب ستغادر فرد أتشيربي قائلا، لا أهتم بإمكانهم الذهاب سوف أعود بسيارة أجرة، لكنني لن أرحل قبل رؤية الجميع".

وكان أتشيربي مدافع لاتسيو الحالي وميلان وساسولو السابق قد عانى من الإصابة بمرض السرطان في السنوات الأخيرة مرتين.

ونجح أتشيربي في التعافي ومواصلة مشواره الكروي وارتداء قميص منتخب إيطاليا.

ويمتلك مدافع لاتسيو البالغ 31 عاما، 4 مباريات دولية كان آخرها أمام فنلندا في التوقف الدولي الماضي بتصفيات يورو 2020.

الأتزوري يلتقي مساء اليوم مع اليونان وينتظر تحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من حجز مقعد التأهل للبطولة الأوروبية.

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