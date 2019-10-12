"لن أرحل قبل رؤية الجميع".. مدافع إيطاليا يرفض الرحيل من مستشفى الأطفال

زار لاعبو المنتخب الإيطالي أحد مستشفيات الأطفال في روما الخميس الماضي، ويبدو أن قائمة المنتخب رحلت دون المدافع فرانشيسكو أتشيربي.

وقدم اللاعبون هدايا للأطفال وكذلك تذاكر لحضور مباراة المنتخب ضد اليونان من المدرجات رفقة ذويهم.

أليساندرو ياكوبوني المتحدث الصحفي باسم المستشفى تحدث عن بقاء مدافع لاتسيو أتشيربي رفقة الأطفال لوقت أطول.

ياكوبوني أوضح ما حدث عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد قيل له أن حافلة المنتخب ستغادر فرد أتشيربي قائلا، لا أهتم بإمكانهم الذهاب سوف أعود بسيارة أجرة، لكنني لن أرحل قبل رؤية الجميع".

"@Acerbi_Fra dobbiamo andare, è tardi, sono già tutti sulle navette". "Non mi importa, possono anche andare, io prendo un taxi, ma finché non finisco il giro non me ne vado" @Vivo_Azzurro @OfficialSSLazio pic.twitter.com/3tFQ5LDwOR — Alessandro Iapino (@aleiapino) October 11, 2019

وكان أتشيربي مدافع لاتسيو الحالي وميلان وساسولو السابق قد عانى من الإصابة بمرض السرطان في السنوات الأخيرة مرتين.

ونجح أتشيربي في التعافي ومواصلة مشواره الكروي وارتداء قميص منتخب إيطاليا.

ويمتلك مدافع لاتسيو البالغ 31 عاما، 4 مباريات دولية كان آخرها أمام فنلندا في التوقف الدولي الماضي بتصفيات يورو 2020.

الأتزوري يلتقي مساء اليوم مع اليونان وينتظر تحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من حجز مقعد التأهل للبطولة الأوروبية.

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