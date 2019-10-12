فخر ارتباط اسمه بنا.. سبورتينج لشبونة يفكر في تغيير اسم ملعبه إلى كريستيانو رونالدو

تشير بعض التقارير إلى رغبة نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي لتغيير اسم ملعبهم إلى "كريستيانو رونالدو" عندما يقرر الاعتزال.

البرتغالي البالغ 34 عاما بدأ مسيرته الرياضية مع سبورتينج لشبونة لفريق الشباب وشارك مع الفريق الأول موسم 2002-03 ثم انتقل لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويُسمى ملعب الفريق الحالي "جوزيه ألفالادي" لكن فريدريكو فارانداس رئيس النادي الحالي يفكر في تغيير اسم الملعب.

فارانداس قال لصحفية "توتو سبورت" البرتغالية: "أنها نظرية ولم يتم تطبيقها، أنه فخر ارتباط اسم رونالدو بنا".

وتابع رئيس الأخضر البرتغالي "يعتبر كريستيانو وسيظل دائما أحد أعظم الرموز في تاريخ نادينا، نحن نحتفظ بالفعل بصور له على جدران أكاديمية الشباب".

وأكمل "التركيز على العاطفة والتضحية والانضباط والقيادة والتصميم، فمن المؤكد أن كريستيانو هو أفضل لاعب برتغالي في كل العصور وواحد من أفضل الرياضيين في تاريخ كرة القدم".

وكانت صحفية "أوجو" البرتغالية قد نشرت تقريرا سابقا عن تفكير الإدارة في تحويل اسم الملعب إلى "ملعبCR7" أو "ألفالادي CR7".

ووصل رونالدو مع منتخب البرتغالي إلى هدفه رقم 95 دوليا بعدما هز شباك لوكسمبورج رافعا رصيده من الأهداف في مسيرته إلى 699.

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