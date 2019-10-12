فخر ارتباط اسمه بنا.. سبورتينج لشبونة يفكر في تغيير اسم ملعبه إلى كريستيانو رونالدو

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 11:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

تشير بعض التقارير إلى رغبة نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي لتغيير اسم ملعبهم إلى "كريستيانو رونالدو" عندما يقرر الاعتزال.

البرتغالي البالغ 34 عاما بدأ مسيرته الرياضية مع سبورتينج لشبونة لفريق الشباب وشارك مع الفريق الأول موسم 2002-03 ثم انتقل لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويُسمى ملعب الفريق الحالي "جوزيه ألفالادي" لكن فريدريكو فارانداس رئيس النادي الحالي يفكر في تغيير اسم الملعب.

أخبار متعلقة

بالفيديو – رونالدو 699.. البرتغال تتخطى لوكسمبورج بثلاثية فينجر: هازارد لن يكون كريستيانو رونالدو في ريال مدريد "من مزاملة رونالدو إلى اللعب ضده وسماع تصفيق جماهيرك له" تشكيل كلاسيكو إيطاليا - رونالدو في هجوم يوفنتوس.. ولوكاكو يقود إنتر

فارانداس قال لصحفية "توتو سبورت" البرتغالية: "أنها نظرية ولم يتم تطبيقها، أنه فخر ارتباط اسم رونالدو بنا".

وتابع رئيس الأخضر البرتغالي "يعتبر كريستيانو وسيظل دائما أحد أعظم الرموز في تاريخ نادينا، نحن نحتفظ بالفعل بصور له على جدران أكاديمية الشباب".

وأكمل "التركيز على العاطفة والتضحية والانضباط والقيادة والتصميم، فمن المؤكد أن كريستيانو هو أفضل لاعب برتغالي في كل العصور وواحد من أفضل الرياضيين في تاريخ كرة القدم".

وكانت صحفية "أوجو" البرتغالية قد نشرت تقريرا سابقا عن تفكير الإدارة في تحويل اسم الملعب إلى "ملعبCR7" أو "ألفالادي CR7".

ووصل رونالدو مع منتخب البرتغالي إلى هدفه رقم 95 دوليا بعدما هز شباك لوكسمبورج رافعا رصيده من الأهداف في مسيرته إلى 699.

اقرأ أيضا:

جاري سبيد.. والخلود إلى النوم دون استيقاظ

المنتخب الأولمبي يتعادل مع جنوب إفريقيا في مباراة من 3 أشواط

بينيو يكشف ما حدث بين صلاح وماني بعد أزمة بيرنلي

بالفيديو - التشيك توقف سلسلة عدم هزيمة إنجلترا بعد 12 عاما وتتقاسم معها الصدارة

فوزي الحناوي لـ في الجول: تعرضت لكسر في قدمي وأغيب عن تصفيات الأوليمبياد

سبورتينج لشبونة كريستيانو رونالدو البرتغال ضد المغرب - كريستيانو رونالدو

نرشح لكم

أخر الأخبار

حوار مطول – أحمد رمزي: كنت ضد رحيل جروس.. ومن الصعب عملي في الزمالك حاليا 38 دقيقة | إفريقيا
"لن أرحل قبل رؤية الجميع".. مدافع إيطاليا يرفض الرحيل من مستشفى الأطفال 38 دقيقة | أوروبا
تقرير: 106 هدفا تفصل رونالدو عن صدارة هدافي العالم ساعة | أوروبا
ليس ميسي أو كريستيانو.. مورينيو يختار أفضل لاعب في التاريخ ساعة | أوروبا
ديلي ميل: قطر تطمئن ليفربول بعدم استغلال صلاح دعائيا أو سياسيا 2 ساعة | أوروبا
سامبدوريا يستطلع رأي توتي وكاسانو بشأن مدربه الجديد 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟ 4 مصدر في الأهلي لـ في الجول: العين الإماراتي طلب التعاقد مع " فيراري"

قد ينال إعجابك