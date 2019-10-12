اسكواش - نهائي مصري بمنافسات الرجال والسيدات في أمريكا المفتوحة

رغم أن رنيم الوليلي حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش قد ودعت منافسات النسخة الحالية من نصف النهائي إلا أن نهائي الرجال والسيدات سيكون مصريا خالصا.

خسرت رنيم الوليلي أمام نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا بثلاثة أشواط دون مقابل (8-11، 9-11، 5-11).

وقالت نور الطيب بعد المباراة: "الفوز على رنيم بثلاثة أشواط دون مقابل أعتقد أنه لأول مرة بالنسبة لي، لا أذكر أن ذلك حدث في مواجهة رسمية أو تدريب أو حتى في أحلامي".

كما تغلبت نوران جوهر على الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشواط دون مقابل (11-4، 11-6، 11-4) لتصل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخها.

وكانت نور الطيب قد حققت لقب بطولة أمريكا المفتوحة للسيدات للمرة الأولى في تاريخ مصر عام 2017 عندما حققتها مع زوجها علي فرج في نفس النسخة.

وتأهل علي فرج إلى المباراة النهائية بعد الفوز على دييجو إلياس لاعب بيرو بثلاثة أشواط دون مقابل (11-9، 11-6، 11-8).

بينما واصل محمد الشوربجي الدفاع عن لقبه على مستوى الرجال بعد الفوز على طارق مؤمن بثلاثة أشواط دون مقابل (11-8، 11-9، 11-3).

وبذلك ضمنت مصر لقب الرجال والسيدات معا للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي 2017 و 2018.

وتستضيف مصر بطولتي العالم للسيدات ومصر الدولية للرجال في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر أمام سفح الأهرامات.

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