أوضح طارق العشري لـ FilGoal.com كيف يتطور الدوري المصري من وجهة نظره.

المدير الفني لحرس الحدود حدد عاملي انتظام مواعيد المسابقة وعودة الجماهير ضمن أهم الأسباب لتطور الدوري المصري.

وقال العشري: "الالتزام بالمواعيد وعدم وجود محاباة من أجل ضمان انتظام المسابقة لعدم تكرار ما حدث الموسم الماضي".

وأضاف "الكل يلعب من أجل إمتاع الجماهير والرهان عليهم".

حرس الحدود الموسم الحالي يحتل المركز العاشر برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات في 3 مباريات خاضها الفريق حتى الآن.

وتحل كتيبة العشري ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي عقب نهاية التوقف الدولي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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