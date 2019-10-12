خاص فيديو في الجول – طارق العشري يختار عوامل تطوير الدوري المصري

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 10:43

كتب : حامد وجدي

طارق العشري مدرب حرس الحدود

أوضح طارق العشري لـ FilGoal.com كيف يتطور الدوري المصري من وجهة نظره.

المدير الفني لحرس الحدود حدد عاملي انتظام مواعيد المسابقة وعودة الجماهير ضمن أهم الأسباب لتطور الدوري المصري.

وقال العشري: "الالتزام بالمواعيد وعدم وجود محاباة من أجل ضمان انتظام المسابقة لعدم تكرار ما حدث الموسم الماضي".

أخبار متعلقة

فيديو في الجول – طارق العشري يرد على عدم ترشحه لتدريب المنتخب فيديو في الجول – طارق العشري يختار لاعبا يقوده للمربع الذهبي.. ومن يضمه لو امتلك المال العشري بعد العودة أمام دجلة: لن أحتسب أول 45 دقيقة العشري: أسعى لاستعادة شخصية الحرس "متصدر الدوري قبل 7 سنوات"

وأضاف "الكل يلعب من أجل إمتاع الجماهير والرهان عليهم".

حرس الحدود الموسم الحالي يحتل المركز العاشر برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات في 3 مباريات خاضها الفريق حتى الآن.

وتحل كتيبة العشري ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي عقب نهاية التوقف الدولي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

جاري سبيد.. والخلود إلى النوم دون استيقاظ

المنتخب الأولمبي يتعادل مع جنوب إفريقيا في مباراة من 3 أشواط

بينيو يكشف ما حدث بين صلاح وماني بعد أزمة بيرنلي

بالفيديو - التشيك توقف سلسلة عدم هزيمة إنجلترا بعد 12 عاما وتتقاسم معها الصدارة

فوزي الحناوي لـ في الجول: تعرضت لكسر في قدمي وأغيب عن تصفيات الأوليمبياد

طارق العشري حرس الحدود الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

حوار مطول – أحمد رمزي: كنت ضد رحيل جروس.. ومن الصعب عملي في الزمالك حاليا 20 دقيقة | إفريقيا
"لن أرحل قبل رؤية الجميع".. مدافع إيطاليا يرفض الرحيل من مستشفى الأطفال 21 دقيقة | أوروبا
تقرير: 106 هدفا تفصل رونالدو عن صدارة هدافي العالم 45 دقيقة | أوروبا
ليس ميسي أو كريستيانو.. مورينيو يختار أفضل لاعب في التاريخ ساعة | أوروبا
ديلي ميل: قطر تطمئن ليفربول بعدم استغلال صلاح دعائيا أو سياسيا 2 ساعة | أوروبا
سامبدوريا يستطلع رأي توتي وكاسانو بشأن مدربه الجديد 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟ 4 مصدر في الأهلي لـ في الجول: العين الإماراتي طلب التعاقد مع " فيراري"

قد ينال إعجابك