حمد لله: رينار احتقرني.. ولم أصافحه عندما قابلته

تحدث عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي أخيرا عن كواليس ابتعاده الغامض عن معسكر منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية 2019.

حمد الله انسحب من قائمة المغرب قبل انطلاق البطولة بأيام، وسط تقارير صحفية عن دخوله في خلافات حادة مع بعض من زملائه في أسود الأطلس.

لكن حمد الله أوضح بعد أشهر أن انسحابه كان بسبب المدرب حينها هيرفي رينار.

وصرّح حمد الله عبر "راديو مارس" المغربي: "رينار مدرب دون المستوى".

وأكمل: "لقد احتقرني، وهو سبب مغادرتي معسكر منتخب المغرب وليس شخص آخر".

وكشف: "التقيته في السعودية ولم أصافحه، ولو التقيته مرة أخرى لن أصافحه".

لكن مشاكل حمد الله مع المغرب لم تنته برحيل رينار وقدوم مواطنه وحيد خليلوزيتش.

حمد الله واصل الغياب عن قوائم خليلوزيتش حتى خرج الأخير قبل أيام وقال إن اللاعب تحدث إلى مصطفى حجي (مساعد مدرب المغرب) وأخبره بعدم رغبته في الانضمام، وبالتالي فإن مهاجم النصر سيخرج من حساباته الفترة المقبلة.

وحمد الله رد على هذا التصريح: "مكالمتي مع مصطفى حجي كانت شخصية بعد إعلان خليلوزيتش لقائمته المستدعاة".

وأضاف: "لم أتوقع أن تخرج المكالمة للعلن".

وأوضح: "حجي أخبرني أن خليلوزيتش لا يريد استدعائي لأني أتحصل على بطاقات صفراء ولم أسجل لعدة مباريات مع النصر".

وأكمل: "فقلت له من الأفضل ألا يستدعيني لأني سأحصل على بطاقات صفراء أخرى في المستقبل".

وشدد: "لم تصلني دعوة انضمام لمنتخب المغرب، والنادي كذلك لم يتلق أي دعوة كتلك التي تلقاها لانضمام نور الدين أمرابط".

وأتم: "أنا جاهز لحمل قميص المنتخب الوطني، همي الأكبر هو إسعاد الشعب المغربي".

حمد الله (28 عاما) توج هدافا للدوري السعودي الموسم الماضي وقاد فريقه النصر للتتويج باللقب، لكنه لم يسجل هذا الموسم سوى هدف واحد في 4 جولات.

مسيرة منتخب المغرب كانت ضعيفة للغاية، إذ خاض 13 مباراة دولية فقط، منها 45 دقيقة في آخر 5 سنوات.

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