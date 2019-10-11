ومن غيره؟ كلوب أفضل مدرب عن شهر سبتمبر في إنجلترا

استمرت الجوائز معرفة طريقها ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول للشهر الثاني على التوالي.

وتوج المدرب الألماني بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر بعدما قاد فريقه للفوز في كل مبارياته الثلاثة التي خاضها.

وساهمت تلك الانتصارات في احتلال ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفارق ثماني نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي عقب مرور ثماني جولات.

وتفوق كلوب في سباق الفوز بالجائزة على كل من إيدي هوي (بورنموث) وفرانك لامبارد (تشيلسي) وبريندان رودجرز (ليستر سيتي).

ويملك كلوب فرصة لكتابة تاريخا رائعا بتحقيق رقما تاريخيا حال فوزه على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد الأسبوع المقبل إذ أنه سيعادل رقم مانشستر سيتي في الفوز بـ18 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي.

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