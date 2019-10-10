معجزة القديس باليرمو

"باليرمو يصنع المعجزات، إنه يدخل ويلدغ، يجعلك تبتسم في أحلك المواقف".

دييجو مارادونا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين في ليلة ممطرة عقب فوز التانجو القاتل على بيرو في ملعب مونيمنتال بالعاصمة بيونيس آيرس.

العاشر من أكتوبر 2009 وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع، سجل مارتن باليرمو هدفا وضع قدما للأرجنتين في كأس العالم 2010.

والآن يمر 10 أعوام على تأهل الأرجنتين لكأس العالم بفضل هدف مارتن باليرمو الذي غاب عن المنتخب الأرجنتيني طيلة 10 سنوات سابقة.

الهداف التاريخي لبوكا جونيورز كان دائما بعيدا عن المنتخب الأرجنتيني منذ عام 1999 وهو الذي بدأ فيه مشواره الدولي.

في كوبا أمريكا 1999 التي أقيمت بكولومبيا، سجل أمام الإكوادور هدفين وأمام البلد المستضيف أهدر 3 ركلات جزاء دخل بها موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر لاعب يُهدر ركلات جزاء في مباراة واحدة.

سجل هدفا في شباك أوروجواي وقاد الأرجنتين للتأهل إلى ربع النهائي لكنه فشل في الذهاب بعيدا وودع من تلك المرحلة.

ومنذ تلك اللحظة لم يرتد باليرمو قميص التانجو من جديد على الرغم من نجاحه بقميص بوكا جونيورز وأهدافه الحاسمة وتجاربه السريعة في أوروبا مع فياريال وريال بيتيس وديبورتيفو ألافيش الإسباني.

دييجو مارادونا واصل حديثه للصحفيين عقب نهاية اللقاء والاقتراب من التأهل لكأس العالم: "عندما بدأت موجة الرياح والأمطار، فضلا عن البرودة التي أصابنا بها هدف التعادل لبيرو، جاءت معجزة جديدة للقديس باليرمو الذي منحنا حياة أخرى".

مارادونا استعان بمارتن في 2009 وشارك كبديل في مواجهة باراجواي والتي انتهت بخسارة الأرجنتين بهدف دون مقابل وتعقّد موقف كتيبة مارادونا في التصفيات.

مارادونا أبدى تمسكه بباليرمو وكافأه الأخير أولا بالتسجيل في مباراة ودية أمام غانا عندما شارك 57 دقيقة.

وهنا جاء وقت الحسم.

باليرمو استعاد بذاكرته ما مر عليه في ملعب مونيمنتال "ملعب ريفر بليت الغريم التقليدي لبوكا جونيورز" وكل ما يأتي على لسانه لشبكة Tyc الأرجنتينية.

"أنها المرة الأولى لي بقميص الأرجنتين بعد 10 أعوام، وثق فيّ مارادونا وأصبحت قائدا للمنتخب، وأزال ذلك عني ذلك الوهم السابق مع المنتخب، فأنا في السادسة والثلاثين من عمري وقد تم منحي فرصة أخرى".

الوضع كان كالتالي قبل جولتين على النهاية.

الأكوادور 23 نقطة بالمركز الرابع

الأرجنتين 22 نقطة

أوروجواي 21 نقطة

كولومبيا 20 نقطة

مارادونا قال عقب نهاية اللقاء "هل تعتقدون أنني ساحر؟ لكن في تلك اللحظة نسيت وجود باليرمو".

الشوط الأول انتهى سلبيا والأرجنتين في حاجة للفوز وواصل "بعد أن انتهي الشوط الأول بدون أهداف نظر لي مارادونا وقال ستبدأ الشوط الثاني، وبعد دقائق قليلة من مشاركتي سجل إيجواين هدف التقدم".

"تعرضت للضرب في أنفي وتساقطت الدماء وطلب الحكم خروجي لتلقي العلاج ورفضت وطلبت استكمال اللقاء".

"لم ألعب في مسيرتي بأكملها في مثل هذا الطقس من أمطار ورياح عاصفة، لتخطف بيرو هدف التعادل في الدقيقة 89".

باليرمو المُلقب اللوكو أي المجنون واصل "احتسب الحكم ثلاث دقائق وقتا بدلا من الضائع، عرضية من دي ماريا وضع بها الكرة مرة أخرى في منطقة الجزاء بعد أن مرت من الجميع وأنا في منتصفها، ثم سدد (بوتشو) إنسوا الكرة لأضع قدمي لأصحح مسارها بالمرمى".

"كان البقية مزيج من المشاعر لي ولزملائي ودييجو الذي ركض في الملعب واحتفل بالهدف، فهذا الهدف يمثل سعادة كبيرة لي، خاصة جماهير مونيمنتال هتفت بإسمي – باليرموووووو - الأمر الذي جعلني أنسى ركلات الجزاء الثالثة السابقة (منذ 10 سنوات)".

لقد تغنت الجماهير المتواجدة في الملعب باسمه بعدما كان يسمع ما لا يرضيه من جماهير ريفر بليت في السوبر كلاسيكو.

كل هذا كاد يُطيح به تسديدة قوية من نقطة البداية عندما قرر لاعب بيرو التسديد على مرمى سيرخيو روميرو مباشرة لكن القدر كان رحيما به وارتطمت الكرة بالعارضة.

الأرجنتين بعد تلك المباراة نجحت في الفوز خارج القواعد على أوروجواي بهدف دون مقابل، وحجز مقعد مؤهل للمونديال الإفريقي وتواجد باليرمو في القائمة المونديالية.

باليرمو واصل ما بدأه مع مارادونا وسجل في شباك اليونان في الدقيقة 89 من متابعة لتسديدة ليونيل ميسي الذي قاد الأرجنتين للفوز بصدارة المجموعة.

10 دقائق فقط في كأس العالم جعلت الجميع يتذكره حتى وبعد الخسارة القاسية أمام ألمانيا في ربع النهائي برباعية دون رد.

وأصبح باليرمو بعمر الـ 36 أكبر لاعب يسجل بقميص الأرجنتين في كأس العالم كاسرا رقم صمد باسم مدربه دييجو مارادونا.

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