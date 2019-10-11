رئيس الزمالك: الأمن أخبرني بخوض لقاء جينيراسيون على استاد السلام بدون جمهور.. وأنا لن أقبل

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مصير ملعب مباراة الفريق مع جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج (الزمالك اليوم): "أخبرت الأمن برغبتنا في إقامة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت على استاد القاهرة أو بتروسبورت في حضور من 20 إلى 40 ألف مشجع".

وأضاف "فوجئت بالأمن يرد بأن اللقاء سيكون على استاد السلام وبدون جمهور. وأنا أقول لهم لا، لن أقبل ذلك".

رئيس الزمالك أتبع "كفاكم ما حدث سابقا. بسببكم كدنا نخرج من دوري أبطال إفريقيا بسبب رغبة المسؤول بنقل اللقاء إلى برج العرب في المرة السابقة. قلنا له لا يمكن، فقال لنا (يلا يا حبيبي على برج العرب)".

مرتضى واصل "المباراة صعبة. وجماهير الزمالك كلها تريد حضور هذا اللقاء، هل يريدون إضحاك قارة إفريقيا بأكملها على الفريق إذا خسرنا؟".

واسترسل "استاد القاهرة على نظام تذكرتي، والمدرجات مؤمنة بالكاميرات، من يخطئ يعاقب، لكن لا تحرمنا من جمهورنا أو ملعبنا".

وأتم "سنرسل خطابا إلى وزير الداخلية، خرجنا للتو من أزمة ولن ندخل في أزمة أخرى. إما استاد القاهرة أو بتروسبورت، لن ألعب في استاد السلام وبدون جمهور، أيريدون أن تقتلنا الجماهير؟".

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حكم بإعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت في القاهرة، على أن يحدد الزمالك ملعب اللقاء قبل يوم 24 أكتوبر الجاري.

كان جينيراسيون فاز في السنغال بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الزمالك للفوز إيابا بهدف لبلوغ دور المجموعات من البطولة.

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