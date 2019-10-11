ماذا قال البدري لـ عمر السعيد

كشف عمر السعيد مهاجم الزمالك تفاصيل حديثه مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.

عمر السعيد النادي : الزمالك مصر

ويلعب منتخب مصر أمام بوتسوانا يوم الاثنين في الظهور الأول لكتيبة الفراعنة تحت قيادة حسام البدري، كتيبة تضم عمر السعيد مهاجم الزمالك.

وقال عمر السعيد: "سعيد للغاية بانضمامي لمنتخب مصر".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "حسام البدري تحدث معي وطالبني بالتركيز والاجتهاد في التدريبات في ظل تواجدي وسط مجموعة من اللاعبين الكبار".

وتابع "البدري طالبني أن أصبح مثلهم".

وأكمل حديثه قائلا: "حلمي تحقيق بالانضمام لمنتخب مصر".

وانضم عمر السعيد لـ الزمالك قادما من وادي دجلة.

ولعب عمر السعيد مباراتين في الدوري هذا الموسم مع الزمالك ولم يسجل.

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