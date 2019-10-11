بالفيديو – لا فوز لبطل إفريقيا.. الكونغو الديموقراطية تتعادل مع الجزائر وديا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 00:12

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر

فرض منتخب الكونغو الديموقراطية التعادل الإيجابي أمام الجزائر بطل كأس الأمم الإفريقية 2019 بنتيجة 1-1.

المباراة التي أقيمت على ملعب مصطفى تشاكر في البُليدة، شهد التعادل بعد فوز صعب على بنين بهدف دون مقابل في الشهر الماضي أثناء تكريم ثعالب الصحراء أمام جماهيره.

ومثلما سجل إسلام سليماني هدف الفوز على بنين، نجح مهاجم موناكو الفرنسي المتألق في الأونة الأخيرة في هز شباك الكونغو الديموقراطية.

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هدف جاء في الدقيقة السادسة من متابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس أعلن بها تقدم الجزائر.

رد الضيوف لم يتأخر إذ جاء برأسية من المهاجم سيدريك باكامبو في الدقيقة 26.

وشهد الشوط الثاني تغييرات عديدة في كتيبة الجزائري جمال بلماضي بنزول 6 لاعبين على فترات.

وشارك رياض محرز لاعب مانشستر سيتي كبديل في الدقيقة 67 بدلا من زين الدين فرحات.

ولم تسفر التغييرات عن أي جديد في أداء ثعالب الصحراء لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

الجزائر تلتقي كولومبيا الثلاثاء المقبل الموافق 15 أكتوبر وديا بملعب بيار موروا في فرنسا.

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