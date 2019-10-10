تحدث علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري عن الغرامة الموقعة على اتحاد الكرة من قبل الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى "لسنا طرفا في الأزمة".

الاتحاد الإفريقي غرم نظيره الاتحاد المصري 5 آلاف دولار، لمنحه ترخيص المشاركة الإفريقية للزمالك والمصري دون تسديد مديونيتهما لعدد من اللاعبين. (طالع التفاصيل)

وقال أمين الصندوق في المصري: "لسنا طرفا في الغرامة الموقعة على اتحاد الكرة".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "أنهينا معظم مستحقات اللاعبين المتأخرة منذ فترة، ولذلك تم قيد لاعبي الفريق بشكل طبيعي".

ويرى الطرابيلي "ربما اختلط الأمر على البعض لذكر اسم عبد الله سيسيه كلاعب الزمالك والمصري السابق".

وعن جديد استئناف شيخ موكورو، قال الطرابيلي: "في منتصف الشهر الجاري ستعقد جلسة استماع في المحكمة الرياضية، بناء على الاستئناف الذي تقدمنا به بعد قرار إيقاف اللاعب".

المصري ضم شيخ موكورو خلال الموسم قبل الماضي في صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب عقده مع فريق هلال أبيض السوداني على خلفية إلغاء الدوري المحلي هناك، الأمر الذي تسبب في إيقافه.

موكورو قضى الموسم الماضي معارا لنادي الشعلة في دوري الدرجة الثانية السعودي، قبل أن ينال إعجاب إيهاب جلال مدرب الفريق ويقرر عودته.

صاحب الـ28 عاما سبق له المشاركة مع منتخب كوت ديفوار الأول في مباراة دولية وحيدة عام 2014.

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