خاص في الجول يكشف – أول تحرك من اتحاد الكرة بعد غرامة كاف

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 15:31

كتب : عاطف شادي

عمرو الجنايني - رئيس اتحاد الكرة

أبلغ اتحاد الكرة ناديي الزمالك والمصري بضرورة تسديد كل المديونيات المستحقة عليهما، وإبلاغ الاتحاد فور حدوث ذلك.

يأتي ذلك بعد تغريم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نظيره المصري 5 آلاف دولار، لمنحه ترخيص المشاركة الإفريقية للناديين دون تسديد مديونيتهما لعدد من اللاعبين أبرزهم عبد الله سيسيه، الذي تلقى الزمالك بسببه في وقت سابق إنذار بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك والمصري تم منحهما الرخصة إبان تولي ثروت سويلم رئاسة اتحاد الكرة، في الفترة بين استقالة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وتعيين عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة الحالي بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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وطلب كاف من الاتحاد المصري حل تلك الأزمة، وتسديد الناديين لديونهما.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، وقررت لجنة المسابقات في كاف في اجتماعها الثلاثاء بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت لتقام يوم 24 أكتوبر المقبل بعدما انسحب الفريق السنغالي مسبقا لاعتراضه على نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب. (طالع التفاصيل)

أما المصري، فينتظر أحد أندية كارا (توجو) ، كانو سبورت (غينيا الاستوائية) ، كوت دور (سيشيل) ، النصر (ليبيا) ، إيلكت سبور (تشاد) ، فوسا جونيوزر (مدغشقر) ، جرين إيجلز (زامبيا) ، نواذيبو (موريتانيا)، في دور الـ32 الثاني للكونفدرالية.

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