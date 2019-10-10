خاص اسكواش - نور الطيب تجيب لـ في الجول على اختبار المعلومات الرياضية
الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 16:31
كتب : محمد سمير
تجيب نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا في رياضة الاسكواش على اختبار FilGoal.com للمعلومات الرياضية.
ويشمل الاختبار 5 أسئلة في رياضة الاسكواش ومثلهم في رياضة كرة القدم، ونجحت نور في الإجابة على اسئلة الاسكواش كاملة.
وكان قد سبقه كل من علي فرج المصنف الأول عالميا (من هنا)
ورنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا (من هنا)
وطارق مؤمن المصنف الثالث عالميا (من هنا)
فيديو نور
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