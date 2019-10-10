خاص اسكواش - نور الطيب تجيب لـ في الجول على اختبار المعلومات الرياضية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 16:31

كتب : محمد سمير

نور الطيب - اسكواش

تجيب نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا في رياضة الاسكواش على اختبار FilGoal.com للمعلومات الرياضية.

ويشمل الاختبار 5 أسئلة في رياضة الاسكواش ومثلهم في رياضة كرة القدم، ونجحت نور في الإجابة على اسئلة الاسكواش كاملة.

وكان قد سبقه كل من علي فرج المصنف الأول عالميا (من هنا)

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ورنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا (من هنا)

وطارق مؤمن المصنف الثالث عالميا (من هنا)

فيديو نور

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