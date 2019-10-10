رئيس الزمالك: المطالبة بتأجيل القمة؟ كمين للأهلي.. لا مؤجلات بعد اليوم

ألمح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى تراجعه عن المطالبة بتأجيل مباراة الأهلي، المقرر لها يوم 19 أكتوبر المقبل في الجولة الرابعة للدوري المصري.

وتساءل منصور "هل أرسلت خطابا رسميا لاتحاد الكرة أطالب فيه بتأجيل اللقاء؟".

اقرأ - مرتضى: أريد إقامة لقاء جينيراسيون في القاهرة بحضور الجمهور وتأجيل لقاء الأهلي

وأضاف عبر قناة الحدث اليوم "لا، لم يحدث، إذن لماذا يصرح كل من محمد فضل وجمال محمد علي بأن اتحاد الكرة يرفض تأجيل اللقاء".

وأشار "ما فعلته كمين للأهلي، مثلما خدعت الكثيرين عند التعاقد مع ميتشو".

ولفت "لقد تأجل للأهلي 12 مباراة في الدوري الموسم الماضي، وتنتظره الفترة القادمة عدة ارتباطات بالبطولة الإفريقية والدوري، حينها سأقول على جثتي المطالبة بتأجيل أي مباراة، من النهاردة مفيش مؤجلات".

وأتم تصريحاته في تلك النقطة "مستعد لخوض مباراة الأهلي غدا، الزمالك فريق وحوش".

في سياق آخر، كشف رئيس نادي الزمالك "لقد أبلغنا الجهات الأمنية باختيارنا أحد ملعبي بتروسبورت أو القاهرة لاستضافة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي بحضور الجماهير".

ونوه "تلقينا خطابا من هيئة ستاد القاهرة، وأكدت استعدادها لاستضافة المباريات بحضور جماهيري اعتبارا من مباراة الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر المقبل".

ويلعب الزمالك ضد جينيراسيون في مباراة معادة بإياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، بعدما رفض الفريق السنغالي خوض اللقاء في موعده الأصلي اعتراضا على نقله من بتروسبورت إلى ستاد برج العرب.

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