مرتضى: إذا كان هناك رجلا في الأهلي فليكشف عقد كهربا

استبعد رئيس نادي الزمالك قدرة مسؤولي الأهلي على التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق والمحترف حاليا بصفوف آفيش البرتغالي.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش الزمالك الأهلي

وقال رئيس الزمالك عبر قناة (الحدث اليوم) "إذا كان هناك رجلا بالأهلي، فليكشف عن عقد كهربا".

وأضاف "إنها خطة ممنهجة لتشتيت الزمالك بعد يوم واحد فقط من تسوية أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي".

وكرر مرتضى منصور "أتحدى أن الأهلي وقع معه عقدا".

وأشار "لا مشكلة من انتقال كهربا للأهلي أو لأي ناد بشرط الحصول على حقي".

ولفت إلى أن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين السابق، أكد أن كهربا مرتبط بعقد مع الزمالك يمتد 3 مواسم.

وتساءل "هل سيتعاقد الأهلي مع كهربا فقط؟ أم بعلاقاته النسائية التي كانت سببا في غضبنا منه في نادي الزمالك".

وأتم تصريحاته "كهربا بصق على جماهير الزمالك، وسبق أن اشتبك مع عامل بنادي الزمالك لأسباب مخلة قبل أن يتعرض للضرب".

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