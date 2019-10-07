أسئلة في رياضة الاسكواش ومثلهم في كرة القدم، هل ينجح علي فرج في الإجابة عليهم.

يتفوق علي فرج في رياضة الاسكواش ويهيمن على قمة التصنيف العالمي للعبة فماذا عن المعلومات الرياضية.

شاهد إجابات علي فرج على اختبار FilGoal.com في المعلومات الرياضية، يبدو أنه متفوقا في المعلومات كما هو الحال في اللعبة.

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