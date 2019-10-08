تجيب رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا في رياضة الاسكواش على اختبار FilGoal.com للمعلومات الرياضية.

ولم تتذكر رنيم الوليلي إحدى إنجازاتها ضمن إجاباتها على الأسئلة العشرة.

وكان FilGoal.com قد أجرى اختبارا للمعلومات لأبطال الاسكواش والبداية مع علي فرج. (من هنا)

اختبار رنيم

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