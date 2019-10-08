خاص اسكواش - رنيم الوليلي تجيب على اختبار في الجول للمعلومات الرياضية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 - 17:16

كتب : FilGoal

رنيم الوليلي - اسكواش

تجيب رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا في رياضة الاسكواش على اختبار FilGoal.com للمعلومات الرياضية.

ولم تتذكر رنيم الوليلي إحدى إنجازاتها ضمن إجاباتها على الأسئلة العشرة.

وكان FilGoal.com قد أجرى اختبارا للمعلومات لأبطال الاسكواش والبداية مع علي فرج. (من هنا)

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اختبار رنيم

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