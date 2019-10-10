صلاح جزء من متحف فيفا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 11:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

سيتواجد نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ضمن المعروضات التي ستكون في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم يناير المقبل.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

صلاح يتألق في صفوف ليفربول للموسم الثالث على التوالي ليصبح أحد أفضل لاعبي كرة القدم حول العالم.

وأفاد فيفا عبر حسابه الرسمي على تويتر أن محمد صلاح سيكون جزء من معرض كرة القدم والعالم العربي الذي يستضيفه متحف الاتحاد الدولي بزيوريخ حتى 5 يناير 2020".

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وأضاف "المعرض يسلط الضوء على التاريخ المذهل وثقافة كرة القدم في العالم العربي".

الدولي المصري سجل هذا الموسم 6 أهداف، 4 في الدوري الإنجليزي و2 في دوري الأبطال.

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين.

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