زيزو: بيراميدز هدفه لقب الكونفدرالية.. نحترم جميع منافسينا

قال عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني لنادي بيراميدز، إن فريق الكرة يعمل من أجل الفوز والسير خطوة خطوة نحو لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مؤكدا أن الفريق يحترم يانج أفريكانز التنزاني الذي سيواجهه في دور الـ٣٢ الإضافي للبطولة.

وأوقعت القرعة نادي بيراميدز في مواجهة بطل تنزانيا بالدور القادم من الكونفدرالية على أن تقام مباراة الذهاب يوم ٢٧ أكتوبر الجاري في العاصمة التنزانية دار السلام، فيما تقام مباراة الإياب يوم ٣ نوفمبر المقبل على استاد الدفاع الجري بالقاهرة.