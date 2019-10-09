زيزو: بيراميدز هدفه لقب الكونفدرالية.. نحترم جميع منافسينا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 22:06

كتب : عاطف شادي

عبد العزيز عبد الشافي - زيزو - بيراميدز

قال عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني لنادي بيراميدز، إن فريق الكرة يعمل من أجل الفوز والسير خطوة خطوة نحو لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مؤكدا أن الفريق يحترم يانج أفريكانز التنزاني الذي سيواجهه في دور الـ٣٢ الإضافي للبطولة.

وأوقعت القرعة نادي بيراميدز في مواجهة بطل تنزانيا بالدور القادم من الكونفدرالية على أن تقام مباراة الذهاب يوم ٢٧ أكتوبر الجاري في العاصمة التنزانية دار السلام، فيما تقام مباراة الإياب يوم ٣ نوفمبر المقبل على استاد الدفاع الجري بالقاهرة.

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وأوضح زيزو في بيان إعلامي لناديه "مواطن القوة تغيرت في قارة إفريقيا وجميع الفرق يجب احترامها وبإمكان أي فريق أن يحقق المفاجأة".

وأشار "بيراميدز يسعى لأن يسير مشواره في الكونفدرالية خطوة تلو أخرى حتى الوصول لأبعد نقطة ممكنة".

وشدد المستشار الفني "بيراميدز يحترم جميع المنافسين بعدما عبر النجمة الكونغولي وفاز ذهابا وإيابا ثم عبر بطل الجزائر شباب بلوزداد وفاز خارج الأرض بعد أداء بطولي من جانب اللاعبين".

وأتم "البطل يجب أن يحترم جميع منافسيه وعليه أن يواجه أي فريق حتى يحقق هدفه في النهاية".

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