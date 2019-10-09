خاص المصري لـ في الجول: هزيمة كوت دي أور 16-1؟ ممنوع الاستهانة بأي خصم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 21:33

كتب : أيمن عيد

احتفال المصري لـ مؤمن زكريا

يرفض ياسر سالم مدير الكرة في المصري بشكل قاطع النظر لهزيمة كوت دي أور منافس الفريق المقبل في الكونفدرالية إلى هزيمته في وقت سابق من ماميلودي صن داونز 16-1.

وخسر كوت دي أور القادم من سيشل أمام صن داونز في مجموع مباراتي دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 16-1.

وسيواجه كوت دي أور منافسه المصري في دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية.

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وقال ياسر سالم لـFilGoal.com: "لن ننظر لنتائج الخصم ولن نعتبر المباراة سهلة".

وشدد "كرة القدم تعترف بالجهد وسنحترم الخصم ونستعد له بأفضل طريقة ممكنة".

وأتم مدير الكرة في المصري "ممنوع الاستهانة بالخصم أيا كان".

وسيلتقي المصري من كوت دي أور في الـ27 من شهر أكتوبر الجاري خارج مصر على أن يستضيفه في الإياب في الـ3 من شهر نوفمبر المقبل.

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المصري كوت دي أور

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