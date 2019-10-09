خاص الهلال عن مواجهة الأهلي والنجم: من يبحث عن البطولة لا يتفادى أي فريق

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 21:01

كتب : فادي أشرف

الهلال السوداني

لا يرى حسن عيسى الأمين العام لنادي الهلال السوداني أي مشاكل وقوع الفريق في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال حسن عيسى لـ FilGoal.com: "مجموعة قوية لدينا مواجهات صعبة جدا".

وتابع "من يبحث عن البطولة لا يتفادى أي فريق، مستعدين للجميع".

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وأضاف "كرة القدم تعترف بالجهد المبذول وسوف نبذل المستحيل ولا يأتي هذا إلا باحترام الخصوم، الآن نحمل الراية السودانية".

وعن اللعب في السودان: "نلعب في السودان تحت حكومة جديدة وملعب متطور ولدينا حظوظنا ولا مشكلة في مواجهة الأهلي بتاريخه والنجم فريق كبير".

مجموعة الهلال السوداني تضم أيضا بلاتينوم الزيمبابوي.

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