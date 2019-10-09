لا يرى حسن عيسى الأمين العام لنادي الهلال السوداني أي مشاكل وقوع الفريق في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال حسن عيسى لـ FilGoal.com: "مجموعة قوية لدينا مواجهات صعبة جدا".

وتابع "من يبحث عن البطولة لا يتفادى أي فريق، مستعدين للجميع".

وأضاف "كرة القدم تعترف بالجهد المبذول وسوف نبذل المستحيل ولا يأتي هذا إلا باحترام الخصوم، الآن نحمل الراية السودانية".

وعن اللعب في السودان: "نلعب في السودان تحت حكومة جديدة وملعب متطور ولدينا حظوظنا ولا مشكلة في مواجهة الأهلي بتاريخه والنجم فريق كبير".

مجموعة الهلال السوداني تضم أيضا بلاتينوم الزيمبابوي.

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