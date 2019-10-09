الوداد: حديث الزمالك عن تعطيل VAR بنهائي الكونفدرالية يزيد الشكوك حول لقاء الترجي

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 20:53

كتب : FilGoal

الترجي - الوداد

استشهد محمد طلال المتحدث الرسمي لنادي الوداد المغربي، بحديث مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن نهائي الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي وطلب تعطيل تقنية الفيديو.

الوداد المغربي خسر لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية أمام الترجي رغم اللجوء للمحكمة الرياضية بسبب غياب تقنية الفيديو عن إياب النهائي.

محمد طلال قال في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "تصريحات الزمالك وتعطيل الفار في نهائي الكونفدرالية تُزيد الشكوك أكثر حول نهائي الموسم الماضي".

أخبار متعلقة

أحمد مرتضى لـ في الجول: ميزة لـ الأهلي عن الزمالك في مجموعات الأبطال عبد الحفيظ لـ في الجول: مجموعة مقبولة.. الأهلي سيبذل كل شيء للفوز باللقب طريق الكونفدرالية - تحديد مواعيد مباراتي المصري وبيراميدز في الكونفدرالية طريق إفريقيا - صدام محتمل لـ الزمالك مع مازيمبي في مجموعات الأبطال

وأضاف "جماهير الوداد تعتبر نفسها أبطال النسخة الماضية من البطولة الإفريقية".

وعن وقوع الفريق الودادي مع صن دوانز الجنوب إفريقي في دور المجموعات رد: "لم نعد بحاجة لقرعة من أجل مواجهة صن دوانز، لقد أصبح كلاسيكو مكرر".

وتابع "الوداد مثل كل الأندية الكبيرة، ولدينا الحظوظ في التأهل للدور المقبل والفريق حاصل على لقب النسخة الماضية".

وأتم "كل الفرق التي شاهدنها اليوم قوية وسيكون لنا كلمتنا في تلك النسخة".

وقع الوداد في المجموعة الثالثة مع صن داونز الجنوب إفريقي، اتحاد العاصمة الجزائري، بترو أتليتكو الأنجولي.

اقرأ أيضا

الوداد دوري أبطال إفريقيا صن دوانز الزمالك،الوداد

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس الزمالك: أريد مواجهة جينيراسيون في استاد القاهرة أو بتروسبورت بحضور الجمهور 3 دقيقة | إفريقيا
مرتضى يعلن انضمام عصام مرعي للجهاز الفني للزمالك 11 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى: لا يوجد ديون على الزمالك لأي لاعب أجنبي.. وما حدث في قرعة إفريقيا غريب 24 دقيقة | إفريقيا
أحمد مرتضى: الأهلي يجب أن يساندنا.. الزمالك ظُلم بإعادة مباراة جينيراسيون ساعة | إفريقيا
القيعي: التحكيم العقبة الرئيسية ضد الأهلي بدوري الأبطال.. ونتمنى مواجهة ريال مدريد يوميا ساعة | إفريقيا
القيعي: اعتزال أي لاعب شأن خاص به.. والبعض يفتعل المشاكل بسبب سير الأهلي بشكل جيد ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز 4 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟

قد ينال إعجابك