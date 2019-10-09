الوداد: حديث الزمالك عن تعطيل VAR بنهائي الكونفدرالية يزيد الشكوك حول لقاء الترجي

استشهد محمد طلال المتحدث الرسمي لنادي الوداد المغربي، بحديث مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن نهائي الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي وطلب تعطيل تقنية الفيديو.

الوداد المغربي خسر لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية أمام الترجي رغم اللجوء للمحكمة الرياضية بسبب غياب تقنية الفيديو عن إياب النهائي.

محمد طلال قال في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "تصريحات الزمالك وتعطيل الفار في نهائي الكونفدرالية تُزيد الشكوك أكثر حول نهائي الموسم الماضي".

وأضاف "جماهير الوداد تعتبر نفسها أبطال النسخة الماضية من البطولة الإفريقية".

وعن وقوع الفريق الودادي مع صن دوانز الجنوب إفريقي في دور المجموعات رد: "لم نعد بحاجة لقرعة من أجل مواجهة صن دوانز، لقد أصبح كلاسيكو مكرر".

وتابع "الوداد مثل كل الأندية الكبيرة، ولدينا الحظوظ في التأهل للدور المقبل والفريق حاصل على لقب النسخة الماضية".

وأتم "كل الفرق التي شاهدنها اليوم قوية وسيكون لنا كلمتنا في تلك النسخة".

وقع الوداد في المجموعة الثالثة مع صن داونز الجنوب إفريقي، اتحاد العاصمة الجزائري، بترو أتليتكو الأنجولي.

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