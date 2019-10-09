طريق الكونفدرالية - تحديد مواعيد مباراتي المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات دور الـ32 المكرر لبطولة الكونفدرالية.

ويشارك من مصر الثنائي بيراميدز والمصري في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بيراميدز ضد يانج أفريكانز التنزاني، بينما يلعب المصري ضد كوت دي أور من سيشيل.

وتقام مباريات الذهاب لدور الـ32 المكرر بالكامل يوم 27 أكتوبر الجاري، بينما تقام مواجهات الإياب يوم 3 نوفمبر المقبل.

ويلعب المصري وبيراميدز مباريات الذهاب خارج مصر والإياب في مصر.

كما يلتقي الخاسر من مواجهة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي مع فريق إيزاي من بنين في المواعيد ذاتها.

مواعيد مباراتي الذهاب والإياب لفريقنا أمام يانج أفريكانز في كأس الكونفدرالية الأفريقية pic.twitter.com/WSddKVuvmO — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) October 9, 2019

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