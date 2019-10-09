كاف يكشف إجراءات قرعة الكونفدرالية.. سيناريوهات عديدة أمام المصري وبيراميدز

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن كيفية إجرائه لقرعة الدور التمهيدي الثاني الإضافي من كأس الكونفدرالية، التي يشارك فيها من مصر، المصري البورسعيدي وبيراميدز.

وقد يصبح المصريون أكثر في هذه البطولة، إن فشل الزمالك في التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا ضد جينيراسيون فوت.

القرعة التي ستقام في السابعة مساء الأربعاء، تم تقسيم فرقها الـ33 إلى 4 مستويات بالشكل التالي..

المستوى الأول يضم الـ8 فرق المصنفة من دوري الأبطال وهم أشانتي كوتوكو الغاني ، إنيمبا النيجيري، جور ماهيا الكيني، هورويا الغيني ، كمبالا سيتي الأوغندي ، يونياو دي سونجو الموزمبيقي ، يانج أفريكانز التنزاني ، الخاسر من الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

أما المستوى الثاني فيضم الفرق المصنفة من الكونفدرالية وهم 6 فرق: دجوليبا المالي ، المصري، حسنية أغادير المغربي، رينجرز النيجيري ، نهضة بركان المغربي ، زاناكو الزامبي.

المستوى الثالث يضم غير المصنفين القادمين من دوري الأبطال، وهم كارا التوجولي ، كانو سبورت الغيني الإستوائي، كوت دور من سيشل ، النصر الليبي، إيلكت سبور التشادي ، فوسا جونيوزر الملغاشي ، جرين إيجلز الزامبي ، نواذيبو الموريتاني.

المستوى الرابع يضم الفرق غير المصنفة الـ10 من كأس الكونفيدرالية وهم بانداري الكيني ، بيدفست فيتس الجنوب إفريقي ، موتيما بيمبي الكونغولي ، ESAE البنيني ، سان بيدرو الإيفواري ، بارادو الجزائري ، برولاين الأوغندي ، بيراميدز، تراينجل الزيمبابوي ، جالاكسي الجنوب إفريقي.

كيف ستسير القرعة؟

- يسحب فريق من المستوى الأول ثم فريق من المستوى الرابع لتحديد أول 8 مباريات .. الذهاب على أرض فرق المستوى الأول.

- يسحب فريق من المستوى الثاني أمام فريق من المستوى الثالث لتحديد 6 مباريات .. الذهاب على أرض فرق المستوى الثالث، الخاسرين من دوري الأبطال.

- الفريقين المتبقيين من المستوى الثالث يتم سحبهما أمام الفريقين المتبقيين من المستوى الرابع، والذهاب على أرض فرق المستوى الثالث.

ذلك يضع المصري وبيراميدز أمام أكثر من سيناريو..

منافسو المصري المحتملين

المصري سيواجه أحد فرق كارا (توجو) ، كانو سبورت (غينيا الاستوائية) ، كوت دور (سيشيل) ، النصر (ليبيا) ، إيلكت سبور (تشاد) ، فوسا جونيوزر (مدغشقر) ، جرين إيجلز (زامبيا) ، نواذيبو (موريتانيا).

منافسو بيراميدز المحتملين

بيراميدز سيكون لديه مهمة أصعب، حيث سيواجه أحد فرق أشانتي كوتوكو (غانا) ، إنيمبا (نيجيريا) ، جور ماهيا (كينيا) ، هورويا (غينيا) ، كمبالا سيتي (أوغندا) ، يونياو دي سونجو (موزمبيق) ، يانج أفريكانز (تنزانيا) ، الخاسر من الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال).

في حال كان بيراميدز أحد الفريقين المتبقيين الذين لم تسحب قرعتهم مع فرق المستوى الأول، سيواجه أحد الفريقين المتبقيين من المستوى الرابع.

وستلعب مباريات الذهاب يوم 30 أكتوبر والإياب يوم 5 نوفمبر.

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