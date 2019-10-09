رفع الأثقال المصرية.. من كتابة التاريخ بالذهب إلى السقوط في الهاوية

سقط الاتحاد المصري لرفع الأثقال في فخ المنشطات للمرة الثانية خلال وقت قصير ليتأكد إيقافه وغياب أبطاله عن أولمبياد طوكيو 2020.

أقر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصري وغياب لاعبيه عن دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وحرمانه من بطولة العالم في سبتمبر الماضي بسبب ثبوت إيجابية عينة 7 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا للشباب عام 2016.

ماذا حدث؟

تقدم الاتحاد المصري بالتماس على قرار الإيقاف لمدة عامين بسبب مرور وقت منذ واقعة اللاعبين الشباب.

لم يمر المتابع المصري من صدمة إيقاف اتحاد رفع الأثقال وغيابه عن أولمبياد طوكيو حتى تأكد ثبوت إيجابية عينة 5 لاعبين للمنشطات في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة بعد شهر من قرار الاتحاد الدولي ليتأزم الموقف.

كانت الآمال معلقة على أبطال رفع الأثقال لحصد ميداليات أولمبية في طوكيو 2020 وبالأخص محمد إيهاب وسارة سمير.

أعلن الاتحاد المصري أن من ضمن الخمسة لاعبين الذي ثبت إيجابية عينات المنشطات لهم هي سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو 2016. (من هنا)

كما أعلن محمد إيهاب صاحب برونزية ريو عبر FilGoal.com عن اعتزاله اللعبة بسبب انتهاء أحلامه بإيقاف الاتحاد المصري وصعوبة تراجع الاتحاد الدولي عن القرار بعد منشطات دورة الألعاب الإفريقية. (من هنا)

وقررت اللجنة الأولمبية المصرية تجميد الاتحاد المصري لرفع الأثقال حتى يتم انتهاء التحقيق فيما حدث الفترة الأخيرة.

سبب الأزمة؟

حاول FilGoal.com التواصل مع اللاعبين المتورطين في أزمة المنشطات الأخيرة في دورة الألعاب الإفريقية في المغرب، ولكن لم يجب أي منهم.

يسعى FilGoal.com لمعرفة السبب الرئيسي لحالات المنشطات وهل كانت عن عمد أم بسبب الجهل بالمواد المنشطة.

وتواصل FilGoal.com مع أحد المسؤولين الذي رفض ذكر اسمه وقال: "في الأغلب يكون ذلك عن جهل، إما عن طريق بعض المأكولات مجهولة المصدر أو مكملات غذائية غير مضمونة".

وكان الموقع قد تواصل مع أسامة غنيم رئيس الهيئة المصرية لمكافحة المنشطات منذ اسبوعين وقال عن ذلك: "هناك نقص في الثقافة للرياضي والمدرب المصري، الرياضي يستمع إلى حديث المدرب حتى وإن طالبه بالهبوط من الدور العاشر".

وشدد "المكملات الغذائية في مصر أصبحت شيء أساسي بالرغم من خطورتها، إذا وضعت 100 علبة أمامك هناك 66 منهم ملوثة".

وتعتبر المكملات الغذائية هي العدو الأكبر للرياضي وبالأخص في رياضة رفع الأثقال خاصة وأنها في مصر مجهولة المصدر وتستخدم للتجارة من قبل بعض المستفيدين في ذلك الوسط.

تاريخ من ذهب

بالطبع ما حدث في رفع الأثقال المصرية الفترة الأخيرة كارثة بكل المقاييس فللعبة تاريخ من ذهب على المستويات القارية والعالمية.

هل تعلم عزيزي المتابع أن مصر حققت 32 ميدالية متنوعة في تاريخ مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية؟ تأتي رياضة رفع الأثقال في الصدارة باكتساح بـ 14 ميدالية منهم أي ما يقرب من النصف.

من ضمن 32 ميدالية حققتها مصر، توج أبطال الفراعنة بـ 7 ذهبيات بينهم 5 في رياضة رفع الأثقال.

بدأ التاريخ الأولمبي المصري عن طريق الرباع المصري السيد نصير صاحب أول ميدالية لمصر في تاريخ الأولمبياد وكانت ذهبية دورة أمستردام 1928 وحدث ذلك في الخامس من أغسطس.

أما على المستوى العالمي فحدث ولا حرج، حصلت مصر على 56 ميدالية متنوعة في تاريخ مشاركاتها في بطولات العالم في المركز الـ 25 من جدول ترتيب الميداليات.

وعلى مستوى إجمالي الميداليات تقع مصر في المركز السادس عشر برصيد 36 ميدالية متنوعة.

وبالتأكيد لم تحصد مصر هذا العدد من الميداليات في أي رياضة فردية على مستوى بطولات العالم.

السقوط في الهاوية:

ينتظر رياضة رفع الأثقال المصرية مصير مظلم بعد ثبوت إيجابية عينة 5 لاعبين في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة.

قد تصل عقوبة إيقاف الاتحاد المصري إلى 4 سنوات وبالتالي الغياب عن دورتي طوكيو 2020 وباريس 2024 بالإضافة إلى بطولات العالم للكبار والشباب والناشئين وأولمبياد الشباب.

بعد ذلك التاريخ المشرف سقطت رفع الأثقال المصرية إلى الهاوية وأصبح مصير اللعبة غير معلوم في الفترة المقبلة.

وماذا بعد؟:

لم يتضح حتى الآن الخطوات المقبلة في رياضة رفع الأثقال سوى قرار اللجنة الأولمبية بتجميد مجلس إدارة الاتحاد المصري وتكوين لجنة لدراسة الموقف.

وقال محمد إيهاب في تصريحات لـ FilGoal.com: "بعد الاعتزال، قررت أن أسلك مجال التدريب لإعداد أبطال يمكنهم إعادة الإنجازات بعد انتهاء فترة الإيقاف وأتمنى من الله التوفيق"

وشدد "كان من الواجب تطهير الماضي ليكون الحاضر مشرق ويتم تنظيمه أفضل من ذلك، لكن الماضي يطاردك وبالتالي لا يوجد مستقبل واضح".

وتحاول اللجنة الأولمبية المصرية الاستئناف ضد قرار الإيقاف لرفعه أو تخفيض مدة العقوبة على أقل تقدير.

وفترة الإيقاف هي فرصة لتطهير الماضي كما قال محمد إيهاب صاحب برونزية أولمبياد ريو 2016 ، وذهبية وفضية وبرونزية في بطولة عالم 2018 وثلاث ذهبيات في بطولة العالم 2017.

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