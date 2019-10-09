رسميا - إيقاف ديمبيلي مباراتين وغيابه عن الكلاسيكو

أقرت لجنة العقوبات للاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف عثمان ديمبيلي جناح برشلونة لمباراتين وبالتالي يغيب عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 26 من أكتوبر الجاري.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

وجاءت عقوبة ديمبيلي تأديبية بسبب سوء السلوك مع الحكم والتي تسببت في طرده أمام إشبيلية في المباراة التي فاز بها برشلونة بأربعة أهداف دون مقابل.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو قرار لجنة العقوبات والذي نص على: "يتم إيقاف عثمان ديمبيلي لمباراتين بموجب المادة 117 من قانون التأديب وغرامة إضافية 700 يورو على النادي و600 على اللاعب وفقا للمادة 52".

وكان برشلونة قد تقدم بالتماس لعدم معاقبة اللاعب بسبب عدم تجاوزه ضد حكم اللقاء ماتيو لاهوز.

وكتب حكم اللقاء في تقريره أن طرد ديمبيلي بسبب حديثه معه قائلا: "أنت سيء جدا، أنت سيء جدا".

ومن المقرر أن يستأنف برشلونة ضد عقوبة ديمبيلي أمام لجنة المسابقات التي تقرر استمرار العقوبة أو تخفيضها.

كما قررت لجنة الاستئناف إقرار عقوبة إيقاف جيرارد بيكيه لمباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء وغياب أراوجو لمباراة واحدة بسبب البطاقة الحمراء أمام إشبيلية.

وجاء نص البيان: "إيقاف بيكيه لمباراة واحدة وفقا للمادة 112 وغرامة إضافية 350 يورو للنادي و600 على اللاعب، كما يتم إيقاف رونالد أراوجو مباراة وفقا للمادة 114 بغرامة إضافية 350 يورو على النايو 600 على اللاعب".

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني يوم 19 من أكتوبر الجاري، قبل أن يستضيف ريال مدريد يوم 26 من الشهر ذاته.

ويقع ريال مدريد في الصدارة برصيد 18 نقطة عقب مرور ثماني جولات بينما يحل برشلونة ثانيا برصيد 16 نقطة.

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