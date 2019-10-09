حوار مطول - ميسي يتحدث عن أفضل وأسوأ لحظاته ونيمار وجريزمان ومتى فكر في الرحيل والاعتزال

أجرى ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين حوارا مطولا مع راديو كتالونيا RAC عن كل ما يتعلق بمسيرته من الأفضل والأسوأ ونيمار وأنطوان جريزمان وأندريه إنييستا وتشابي هيرنانديز ودوري الأبطال والبقاء في برشلونة والتفكير في الرحيل.

تحدث ميسي أيضا عن المنافسة مع كريستيانو رونالدو وتقنية الفيديو والكرة الذهبية ومستقبله.

ونقل موقع صحيفة موندو ديبورتيفو حوار ليونيل ميسي مع الإذاعة الكتالونية ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز ما جاء في الحوار على لسان ميسي:

برشلونة هذا الموسم: "رغم أن بدايتنا كانت صعبة هذا الموسم لكن لدينا فريق يضم لاعبين رائعين ونفوز بكل شيء، علينا جميعا أن نفوز ونحاول الحصول على الألقاب وهذا مايريده الناس أيضا".

"في السنوات الأخيرة كان لدينا دائما مشروع ناجح ولكن في أخر عامين كان خطأنا بالخروج أمام روما وليفربول وليس بسبب سوء المشروع أو المدير الفني".

الجلوس مع جوسيب بارتوميو رئيس النادي: "كانت آخر مرة بعد مواجهة ليفربول، ليست لدينا مشكلة وكل شيء على مايرام، نحن لا نلتقي دائما ولكن عندما يكون هناك مشكلة نعرض رؤيتنا".

تأثير غرفة خلع الملابس في اتخاذ القرارات: "لا لم يحدث، خاصة عندما مفاوضات قدوم جريزمان أو احتمالية عودة نيمار، تحدثنا فقط عن فائدة ذلك للفريق".

"نحن نتحدث ونفكر لكن لا نقوم باتخاذ قرارات".

كريستيانو رونالدو: "كنت أتمنى أن يستمر في ريال مدريد، لقد أعطى ميزة إضافية للتنافس والكلاسيكو".

الكرة الذهبية: "لا أعرف إذا كنت سأفوز بها هذا العام أم لا، لكنها لن تكون خيبة أمل في حالة عدم فوزي بها، الجوائز الفردية تقديرية ولم تكن أبدا أولوية".

"سأشعر بخيبة أمل أكبر إذا أنهينا سنة جديدة دون الفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا هو هدف الجميع بإعادة الكأس إلى أرضها".

دوري أبطال أوروبا: "ضيعنا الكثير من الفرص وكان بإمكاننا الحصول على عدد أكبر من ألقابها، ولكن لم يحدث هذا ولسوء الحظ لم يتم الفوز به لفترة طويلة".

أفضل مدرب في مسيرة ميسي: "أعتقد أنه بيب جوارديولا ولويس إنريكي لأنهم قريبان جدا".

أفضل لحظات مسيرتك: "من الصعب اختيار واحدة لأنني كنت محظوظا بما فيه الكفاية لتحقق الكثير منها، لكني أعتقد أن عصر جوارديولا هو أحد أفضل لحظات حياتي كلاعب وكل شيء".

أفضل مباراة: "أكثر ما أتذكره هو مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عندما فزنا 2-0، لا أعلم إذا كانت هذه أفضل مشاركاتي ولكنها تبقى فريدة من نوعها بالنسبة لي".

أفضل هدف: "هدفي في نهائي روما 2009 بالرأس في شباك مانشستر يونايتد عندما توجنا بدوري أبطال أوروبا".

أسوأ لحظات مسيرتك: "موسم 2013 - 2014 بسبب أزمة الضرائب والإصابة".

تقنية الفيديو VAR: "أنا من محبي تقنية الفيديو ومؤيد له، لكنه يترك الكثير من الشكوك، أعتقد أنه لا يستخدم بالشكل الصحيح".

"هناك الكثير من الشكوك حول تقنية الفيديو، ووجود هذه التقنية من المفترض أن يكون لعدم وجود شكوك وهذا لا يحدث".

تشابي هيرنانديز: "سيعود إلى برشلونة متى يريد، هو يستعد بشكل جيد وسيعود في مرحلة ما، أعتقد أنه سيكون مشابها جدا لفترة جوارديولا، لدي شعور بأنه سيسير بنفس الطريقة".

رحيل تشابي وإنييستا: "كان من الواضح ما سيحدث بعدها، العثور على لاعبين مثلهما كان مستحيلا، كنا نستحوذ على منتصف الملعب باستحواذ يصل إلى 90% وعندما نفقد الكرة نستيعدها في أقل من 5 ثواني".

"لدينا لاعبو وسط رائعون، ولكن إنييستا وتشابي كانا فريدين وهذا سبب تغير فلسفة الفريق".

نيمار: "هو واحد من أفضل اللاعين في العالم، مختلف دائما ووجوده معنا يجعلنا أبرز المرشحين، أنا أعلم أن الناس تقيمه لأشياء أخرى وكيف غادر وهناك شركاء لا يريدون له أن يأتي وكان الأمر صعبا".

"ولكن بسبب الرياضة كان يريد أن يأتي، بالنسبة لما أؤمن به أن نيمار آسف على رحيله بعد وقت قصير من مغادرته أدرك أنه كان مخطئا واتخذ قرارا سيئا".

"مع تلك الأحداث وفي سوق الانتقالات الأخير، اعتقدت أنه إذا لم يحضر إلينا سيذهب إلى مدريد لأنه كان يريد حقا الرحيل، وأعتقدت أن فلورنتينو بيريز وريال مدريد سيفعلان شيئا للتعاقد معه".

"تجاهلته في النهاية؟ أنا لا أتجاهل أي شيء وفي كرة القدم ليس عليك أن تتجاهل، لكن ما قاله الرئيس الآن إنه لم يستطع التعاقد معه وفي المستقبل سيرى إذا كان الباب مفتوحا".

جريزمان: "رفضي حضوره إلى برشلونة كذب، قلت في السنة الماضية أنني أرغب في قدومه وأتذكر تصريحاتي جيدا بأنه أحد الأفضل والأفضل دائما مرحب به معنا، لم يكن لدي مشكلة في قدومه هذه كذبة".

"ليس من السهل المجيء إلى برشلونة والتأقلم على طريقة اللعب، قد يبدو ذلك سهلا من الخارج ولكن بالنسبة لأي لاعب يكون ذلك صعبا للغاية، ولكن ليس لدينا شك في أنه سيفعل ذلك لأنه لاعب ذو جودة وذكي وسينتهي الأمر به للتكيف".

فالفيردي: "الهزيمة أمام ليفربول كانت خطأنا، ما حدث لنا ما كان من المفترض أن يحدث خاصة وأننا تعرضنا لذلك أمام روما في النسخة السابقة لذلك، ما حدث أمام روما راودنا".

"استمرار فالفيردي لم يكن قراري كما قيل، لكن النادي من قرر ذلك وبالنسبة لي والبقية كنا فرحين وندعم ونحب المدرب كما حدث مع إنريكي أو أي شخص من قبل".

المستقبل: "تفكيري وتفكير عائلتي هو أن أستمر هنا للنهاية، لما أشعر به في النادي والأجواء المألوفة وما نشعر به في تلك المدينة، ومن أجل أطفالي، ومن أجل عدم تغيير صداقاتي وحتى لا أشعر بالحزن".

"أنت لا تعلم أبدا ما يحدث لكن رغبتي هي العيش دائما في برشلونة، أريد أن أبقى هنا دائما، كان هذا الأمر من البداية ولم يتغير شيئا".

الاعتزال: "كل موسم أقوم بتقييم نفسي وماذا قدمت، إذا وجدت أن يمكنني الاستمرار أفعل ذلك، وأعتقد أن يمكنني الاستمرار والاعتزال سيكون في سن 35 أو 36 عام".

يصل ميسي إلى عمر 35 عاما في كأس العالم 2022 في قطر.

التفكير في الرحيل: "بعد أزمة الضرائب والشائعات التي انتشرت وتم اكتشاف بعد ذلك عدم صحتها، فكرت في ذلك بالفعل".

"كان لدي تفكير للرحيل، ليس لرغبتي في مغادرة برشلونة ولكن إسبانيا ككل، شعرت أنني تعرضت لسوء معاملة كبيرة، لم أمتلك عرضا رسميا وقتها لأن الجميع كان يعلم رغبتي بالاستمرار هنا وحدث ذلك مرتين بين عامي 2013 و 2014".

"ساعدت الصحافة على ذلك وكان كل شيء مزيف كما شوهد لاحقا، كان كل شيء صعبا للغاية ما حدث لي ولكن أفضل شيء أن أطفالي كانوا صغارا ولا يعرفون شيئا"

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