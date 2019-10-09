مؤتمر خليلودزيتش: سأخبركم بحقيقة حمد الله.. أشعر بالاستغراب

قال وحيد خليلهودزيتش مدرب منتخب المغرب إن عبد الرازق حمد الله مهاجم النصر طلب عدم ضمه للمنتخب، مشيرا إلى أن موضوعه انتهى وأن كل لاعب لن ينضم للمعسكرات سيشطبه لأنه يكون فريقا جديدا.

وصرح خليلهودزيتش في المؤتمر الصحفي: "موضوع حمد الله أخذ وقتا طويلا، واليوم سأقول لكم الحقيقة".

وأضاف "حمد الله هو من طلب بعدم استدعائه للمنتخب الوطني، وذلك من خلال الحديث الذي دار بينه وبين مساعدي مصطفى حجي".

وواصل "الواقع أن المنتخب يحتوي على مهاجمين من المستوى العالي، لذا موضوع حمد الله انتهى".

وأكمل "أشعر بكثير من الاستغراب حول عدم مجيء لاعبين بعينهم للمنتخب في المعسكرات التي يخوضها، والواقع أن كل لاعب لن يأتي للمعسكر فسأكون مضطرا للشطب على اسمه".

وتابع "لأنني اليوم منهمك في تشكيل منتخب وطني جديد".

واحدة من الأزمات التي عصفت بمعسكر منتخب المغرب قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 بالقاهرة، كانت قرار المهاجم عبد الرزاق حمد الله الانسحاب من المعسكر، وسط تقارير أشارت إلى خلافات حادة جمعته بزملائه في المنتخب.

مع خروج حمد الله، قرر هيرفي رينار مدرب المنتخب وقتها تعويضه في القائمة بـ عبد الكريم باعدي الظهير الأيسر لـ حسنية أغادير، وعدم إقحام مهاجم آخر بدلا منه.

وودع منتخب المغرب كأس الأمم 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة من بنين.

وتطرق مدرب المغرب للحديث عن إراحة زياش جناح أياكس: "حكيم زياش انضم لمعسكر المنتخب الإعدادي لكنه سيغيب عن وديتي ليبيا والجابون بسبب الإرهاق الكبير الذي شعر به بعد خوضه لعدد من المباريات لفريقه، وهناك عدد من اللاعبين تعرضوا لمثل هذه الحالة وسيغيبون عن المنتخب، وهي أمور لن تظل قائمة".

وأتم "أشكر بنعطية على ما قدمه للمنتخب منذ أن ارتدى قميصه، لقد رأى أن قراره هو الأنسب حاليا لترك المجال لعدد من اللاعبين الجدد لارتداء قميص المنتخب، سأعمل على تثبيت خط الدفاع وهناك لاعبين سيكونون في المستوى المطلوب".

وتولى المدرب البوسني مهمة تدريب المغرب خلفا لهيرفي رينار في أغسطس 2019.

وخاض منتخب المغرب مباراتين وديتين مع خليلهودزيتش ضد بوركينا فاسو والنيجر، وتعادل مباراة وفاز أخرى.

ويواجه منتخب المغرب نظيره الليبي يوم الجمعة، ثم يواجه الجابون يوم الثلاثاء.

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