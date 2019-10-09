رسميا - ميلان يعين ستيفانو بيولي مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي ميلان تعيين ستيفانو بيولي مديرا فنيا لفريق كرة القدم لخلافة ماركو جيامباولو.

وكشف ميلان عبر موقعه الرسمي تعيين بيولي لمدة موسمين كمدير فني للفريق، وتمنى له الأفضل مع الروسونيري.

قاد بيولي عددا من الفرق الإيطالية مثل بارما وكييفو فيرونا ولاتسيو وإنتر وأخيرا في فيورنتينا.

وقام بيولي بتدريب فيورنتينا في الفترة من صيف 2017 وحتى أبريل 2019.

ويقع ميلان في المركز 13 من الدوري الإيطالي بعد مرور 7 جولات برصيد 9 نقاط.

وسقط ميلان في ثلاث جولات متتالية قبل تحقيق فوزا صعبا على جنوى في أخر مباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة أمام ليتشي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.

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