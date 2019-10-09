لاعب وسط ليفربول: أدريان كان واحد منا منذ يومه الأول

أوضح جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن أدريان حارس الفريق الجديد لم يستغرق وقتًا طويلاً حتى أصبح وجها مألوفًا في غرفة ملابس ليفربول.

كان على حارس المرمى أن يظهر مواهبه وشخصيته خلال أقل من أسبوع في بداية مسيرته مع الريدز بعد الإصابة التي تعرض لها أليسون بيكر خلال المباراة الافتتاحية للدوري الممتاز أمام نورويتش سيتي.

وقال فينالدوم عن أدريان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "منذ اليوم الأول تأقلم بشكل جيد. يتحدث مع الجميع وهو شخص جيد، الكل يتحدث معه".

وأضاف "لم يكن خجولًا، كعادة أغلب اللاعبين الجدد دائمًا، لكنه يتحدث مع الجميع، وقبل المباريات، يقول ما يريد قوله. بشكل عام منذ اليوم الذي دخل فيه إلى الفريق كان واحد منا بالفعل".

ومنذ ذلك الحين، بدأ الحارس الأسباني أساسيًا في كل مباريات ليفربول، بينما يتعافى أليسون في مركز اللياقة البدنية.

ظهر أدريان كبطل في ليفربول خلال مشاركته الأولى حينما تمكن من التصدي لضربة جزاء نفذها تامي إبراهام وضمن فوز الريدز بلقب كأس السوبر الأوروبي.

لكن فينالدوم يعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قد لعب أيضًا دورًا مهمًا في بداية الموسم المحلي للريدز بنسبة 100%.

تابع الدولي الهولندي: "لقد قام بعمل جيد حقًا. إذا رأيت نوعية التصديات التي يقوم بها، فإن تصديات حاسمة حقًا خلال المباريات. كان ذلك له أثر كبير جدًا على النتائج التي حققناها".

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