اسكواش - مصر تتأهل بنصف المشاركين في ربع نهائي أمريكا المفتوحة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 11:11

كتب : FilGoal

طارق مؤمن - اسكواش

واصل الثنائي محمد الشوربجي ورنيم الوليلي حملة الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش بالتأهل إلى ربع النهائي.

وضمن علي فرج مقعده في نصف النهائي بعد التأهل على حساب الكولومبي ميجيل رودريجيز الذي انسحب للإصابة.

تأهلت نوران جوهر إلى ربع النهائي على حساب زميلتها سلمى هاني بثلاثة أشواط نظيفة، وبنفس النتيجة تغلب طارق مؤمن على الألماني رافائيل كاندرا بينما تأهل الشوربجي على حساب النيوزلاندي كامبل جرايسون.

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وتقام منافسات ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة يومي الأربعاء والخميس بمشاركة نصف المتأهلين من مصر.

وجدول مباريات المصريين كالآتي:

رنيم الوليلي × الإنجليزية سارة جان بيري (12:00 بعد منتصف الليل)

نور الطيب × روان العربي (12:45 فجر الخميس)

كريم عبد الجواد × البيروفي دييجو إلياس (1:30 فجر الخميس)

طارق مؤمن × الألماني سيمون روزنر (12:15 صباح الجمعة)

نوران جوهر × الويلزية تيسني إيفانز (1:30 فجر الجمعة)

محمد الشوربجي × النيوزلاندي بول كول (2:00 فجر الجمعة)

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