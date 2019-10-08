رسميا - اعتزال شفاينشتايجر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 - 17:58

كتب : FilGoal

شفاينشتايجر‎

أعلن باستيان شفاينيشتايجر متوسط ميدان منتخب ألمانيا السابق تعليق حذاءه عن عالم كرة القدم بشكل رسمي.

اللاعب الألماني أصدر بيانا يشكر فيه زملائه وزوجته أنا إيفانوفيتش لاعبه التنس السابق قائلا: "أقول وداعا كلاعب يشعر بالحنين للماضي، لكنني أنظر للأمام لتحديات مثيرة".

وتابع "سأبقى وفيا لكرة القدم وشكرا جزيلا لكل الأوقات التي قضينها سويا دائما سيظل لكي مكانا في قلبي".

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شفايني البالغ 35 عاما ارتدى قمصان أندية بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ثم شيكاغو فاير الأمريكي.

متوسط الميدان حقق لقب الدوري الألماني 8 مرات وكأس ألمانيا 7 مرات بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2013.

ورفقة المنتخب الألماني فاز بلقب كأس العالم 2014 وحل ثالثا في كأس العالم 2006 و2010، وارتدى قميص منتخب بلاده في 121 مباراة كرابع أكثر لاعب مشاركةً بقميص المانشافت وسجل 24 هدفا.

باستيان لعب لصفوف الشياطين الحمر في الفترة من 2015 وحتى 2017 وثم انتقل لصفوف شيكاغو فاير الأمريكي وساهم في وصولهم بموسمه الأول للمرحلة النهائية للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وفشل في الموسمين الثاني والثالث في قيادة الفريق للتأهل للمرحلة النهائية ليعلن اعتزاله بشكل رسمي.

بشكل عام في الدوري الأمريكي سجل 8 أهداف وصنع 15 في 85 مباراة، وكان ظهوره الأخير أمام أورلاندو سيتي فائزا بنتيجة 5-2.

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