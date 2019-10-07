أزمة في الدوري السعودي.. أحد العاملين فصل الكهرباء عن الـVAR لشحن هاتفه

"تقنية الـVAR قد تتعطل مثلها مثل أي تقنية أخرى أو أي تطبيق إلكتروني مثل واتساب وهذا أمر طبيعي".. كان هذا تصريح الإسباني تريساكو رئيس لجنة الحكام في السعودية عن تعطل تقنية الفيديو المساعدة للحكام في مباريات الدوري.

لكن الحقيقة كانت غير ذلك وما حدث كان طريفا للغاية.

4 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم شهدت تعطل تقنية الفيديو وهي الفتح ضد النصر والوحدة ضد أبها وضمك ضد فريقي الاتحاد والوحدة.

وما كشفته صحيفة "الرياضية السعودية" أن سبب تعطل الـVAR في مباراة الفتح والنصر كان بفعل فاعل.

ونشرت الصحيفة وفقا لمصادرها الخاصة أن أحد العاملين في ملعب مباراة الفتح والنصر فصل أسلاك الكهرباء الخاصة بتشغيل تقنية الفيديو من أجل شحن هاتفه المحمول.

ما أدى إلى تعطل تقنية الـVAR في المباراة.

ووفقا للصحيفة أن العامل لم يكن على علم أن هذه الأسلاك خاصة بتشغيل تقنية الفيديو.

ويتم الاعتماد على تقنية الإعادة بالفيديو المساعدة للحكام في الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.

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