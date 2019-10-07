أزمة في الدوري السعودي.. أحد العاملين فصل الكهرباء عن الـVAR لشحن هاتفه

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 23:49

كتب : FilGoal

VAR

"تقنية الـVAR قد تتعطل مثلها مثل أي تقنية أخرى أو أي تطبيق إلكتروني مثل واتساب وهذا أمر طبيعي".. كان هذا تصريح الإسباني تريساكو رئيس لجنة الحكام في السعودية عن تعطل تقنية الفيديو المساعدة للحكام في مباريات الدوري.

لكن الحقيقة كانت غير ذلك وما حدث كان طريفا للغاية.

4 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم شهدت تعطل تقنية الفيديو وهي الفتح ضد النصر والوحدة ضد أبها وضمك ضد فريقي الاتحاد والوحدة.

أخبار متعلقة

حوار بعيدا عن الكرة - الشحات: عن أول راتب حصل عليه.. وفرصة ريال مدريد تغريدة – مع أم ضد دعوة الأهلي لـ لاسارتي لحفل درع الدوري؟ رسالة البدري الأولى للاعبي مصر البدري يوافق على حضور لاعبي الأهلي حفل تسلم درع الدوري

وما كشفته صحيفة "الرياضية السعودية" أن سبب تعطل الـVAR في مباراة الفتح والنصر كان بفعل فاعل.

ونشرت الصحيفة وفقا لمصادرها الخاصة أن أحد العاملين في ملعب مباراة الفتح والنصر فصل أسلاك الكهرباء الخاصة بتشغيل تقنية الفيديو من أجل شحن هاتفه المحمول.

ما أدى إلى تعطل تقنية الـVAR في المباراة.

ووفقا للصحيفة أن العامل لم يكن على علم أن هذه الأسلاك خاصة بتشغيل تقنية الفيديو.

ويتم الاعتماد على تقنية الإعادة بالفيديو المساعدة للحكام في الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.

طالع أيضا

حكم واقعة "سبايدر مان" يُفسر ما فعله

الشيشيني متعجب من قرارات البدري

ميلان.. أين المشكلة؟

الحوار الأول لـ فايلر

رئيس الزمالك يهدد الأهلي

السعودية الدوري السعودي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – عودة هولندا احتاجت ديباي.. وبلجيكا أول المتأهلين لـ يورو 2020 7 دقيقة | أوروبا
مؤمن زكريا: سأعود للملاعب في أقرب فرصة.. اشتقت لمواجهة الزمالك 11 دقيقة | مصر
رجال في الظل - دومينيك تورنت.. الرجل الذي ساعد جوارديولا على الفهم 38 دقيقة | تقرير في الجول
فينجر: هازارد لن يكون كريستيانو رونالدو في ريال مدريد 39 دقيقة | أوروبا
معجزة القديس باليرمو ساعة | تقرير في الجول
رسائل نارية من الخطيب: هناك من يعمل فقط لإفشال الأهلي.. لن نتدنى للمستوى وسنحصل على حقوقنا ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟ 4 مصدر في الأهلي لـ في الجول: العين الإماراتي طلب التعاقد مع " فيراري"

قد ينال إعجابك