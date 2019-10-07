البدري يوافق على حضور لاعبي الأهلي حفل تسلم درع الدوري

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 22:09

كتب : عاطف شادي

الأهلي أمام أسوان

وافق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على حضور لاعبي الأهلي المنضمين لقائمة الفراعنة لحفل تسلم ناديهم درع الدوري عن موسم 2018-2019.

وبناء على ذلك القرار سيؤدي اللاعبون تدريباتهم الاعتيادية يوم الخميس المقبل في السادسة مساء في استاد القاهرة ثم يتوجهون بعدها إلى الفندق الذي يقام فيه حفل تسلم الدرع قبل العودة للمعسكر مرة أخرى.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تسلم الأهلي درع الدوري يوم الخميس المقبل ولكن لم يتم تحديد موعد انطلاق الحفل بناء على قرار البدري.

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ويتواجد محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وأحمد فتحي وحسين الشحات وعمرو السولية في معسكر منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر للقاء بوتسوانا في الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري في لقاء ودي أول للفراعنة تحت قيادة البدري.

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