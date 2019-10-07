الراحل الأول في فرنسا.. رسميا - ليون يقيل سيلفينيو بعد خسارة الديربي

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 22:00

كتب : FilGoal

سيلفينيو

أعلن نادي ليون الفرنسي إقالة مدربه سيلفينيو بعد 9 جولات من بداية الدوري.

وبسبب تراجع نتائج الفريق مع المدرب البرازيلي وخسارة الديربي أمام سانت إيتيان قبل أيام، قرر ليون إقالة سيلفينيو.

ومن المنتظر أن يعلن النادي عن اسم المدير الفني الجديد للفريق في الفترة المقبلة ويتولى هذا الملف النجم البرازيلي السابق جونينيو.

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ويحتل ليون المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط.

سيلفينيو البالغ من العمر 45 عاما كان أحد نجوم الجيل الذهبي في برشلونة منذ عام 2004 وحتى 2009 وفاز مع الفريق الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

وبذلك يصبح سيلفينيو أول مدرب يرحل في الدوري الفرنسي، ورابع مدرب يرحل من الدوريات الخمسة الكبرى بعد كل من خافي جراسيا مدرب واتفورد الإنجليزي السابق ومارسيلينو جارسيا المدير الفني السابق لفالنسيا الإسباني.

وقبله بقليل أوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني السابق لفريق سامبدوريا الإيطالي.

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