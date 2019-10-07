قائمة البدري - أحمد حسن: شيء واحد ينقص المنتخب في الاختيارات

يؤمن أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق أن هناك لاعب وحيد ينقص قائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهة بوتسوانا وهو وجود نبيل عماد "دونجا" لاعب بيراميدز.

وتحدث أحمد حسن لبرنامج "في الاستاد" عبر إذاعة "نجوم إف إم" قائلا: "القائمة التي اختارها البدري منطقية جدا".

وواصل "بالفعل تم اختيار أفضل اللاعبين وليس لي تعليق على أي منهم".

قبل أن يستدرك "باستثناء وحيد فقط كنت أتمنى رؤية دونجا مع تلك المجموعة في المعسكر".

وأتم أحمد حسن "دونجا لاعب مميز ومركزه لا يشغله الكثير من اللاعبين حاليا وتواجده كان ضروريا".

ويستعد منتخب مصر للقاء بوتسوانا وديا في الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري في أولى مباريات الفراعنة تحت قيادة البدري.

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