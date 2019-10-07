الراحل الأول في إيطاليا.. رسميا - سامبدوريا يعلن إقالة دي فرانشيسكو

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 21:28

كتب : FilGoal

إيزيبيو دي فرانشيسكو

أعلن نادي سامبدوريا رحيل مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو عن تدريب الفريق وذلك بعد النتائج السيئة التي حققها منذ انطلاق الموسم.

وبعد مرور 7 جولات من الدوري الإيطالي خسر سامبدوريا 6 مباريات وفاز في مواجهة واحدة فقط ويحتل المركز الأخير في جدول الترتيب.

رحيل دي فرانشيسكو عن تدريب سامبدوريا جاء بالاتفاق بين الطرفين.

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وسيحصل دي فرانشيسكو على 1.8 مليون يورو بعد رحيله عن تدريب سامبدوريا وهي قيمة موسم واحد من تعاقده مع النادي الذي كانت مدته 3 مواسم.

وبذلك يصبح دي فرانشيسكو أول مدير فني يرحل عن تدريب فريقه في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويعد دي فرانشيسكو ثالث المدربين الراحلين في الدوريات الأوروبية الكبرة بعد كل من خافي جراسيا مدرب واتفورد الإنجليزي ومارسيلينو جارسيا المدير الفني السابق لفالنسيا الإسباني.

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