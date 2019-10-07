أحمد حسن: شحاتة اُبلغ بتدريبه للمنتخب وطلبني معه.. وبعض معاوني البدري فُرضوا عليه

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق أن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للفراعنة أُبلغ بتعيينه مدربا لمنتخب مصر قبل التعاقد مع حسام البدري.

وتحدث أحمد حسن لبرنامج "في الاستاد" عبر إذاعة "نجوم إف إم" اليوم الإثنين قائلا: "تم إبلاغ حسن شحاتة بتعيينه مدربها لمنتخب مصر من قبل أحد الأفراد في مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي".

وواصل "تحدث معي شحاتة وطلب مني تولي مننصب مدير المنتخب ولكنني رفضت".

وأردف أحمد حسن "بعد عدم التعاقد مع شحاتة علمت أن إيهاب جلال هو الأقرب ولكن لم يتم الاتفاق معه بسبب تمسكه بالجهاز المعاون له وهذا ما احترمته فيه كثيرا".

وانتقل أحمد حسن للحديث بعد ذلك عن الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر وقال: "بعض أعضاء الجهاز المعاون لحسام البدري فُرضوا عليه".

وأوضح "هناك بعض القرارات اتخذها اتحاد الكرة كنوع من التوازن بين الأهلي والزمالك وهو على عكس حديث رئيس الجبلاية عمرو الجنايني".

وأردف "هناك تدخل حدث من اتحاد الكرة في اختيار بعض أعضاء الجهاز المعاون للبدري".

في سياق آخر كشف أحمد حسن أنه كان يريد الاستمرار في اللعب ولكن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق أقنعه باتخاذ القرار.

وأتم "كنت أريد الاستمرار في الملاعب لكن أبو ريدة أقنعني بالاعتزال وتولي منصب مدير المنتخب مع شوقي غريب حينما كان مدربا لمنتخب مصر".

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