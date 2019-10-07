خاص في الجول يكشف موعد حفل تسليم الأهلي لدرع الدوري.. و"قرار البدري المنتظر"

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 20:47

كتب : عاطف شادي

درع الدوري

كشف مصدر مسؤول داخل شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية عن موعد تسليم الأهلي لدرع الدوري الخاص بالموسم الماضي.

وقال المصدر: "تواصلنا مع الأهلي واتحاد الكرة وحددنا بالفعل موعد يوم الخميس المقبل لإقامة حفل تسليم درع الدوري".

وأضاف المصدر لـFilGoal.com "الحفل سيقام في أحد الفنادق في منطقة الزمالك وتم توجيه الدعوة لكل أعضاء مجلس إدارة الأهلي إلى جانب العديد من النجوم القدامى للفريق".

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وأردف "ولكن حتى اللحظة لم نُحدد توقيت إقامة الحفل، في انتظار موقف حسام البدري مدرب المنتخب".

وشرح "سيتم التواصل مع حسام البدري مدرب المنتخب لتحديد توقيت سماحه للاعبي الأهلي الدوليين لترك المعسكر والانضمام لحفل تسليم درع الدوري".

وأشار "بناءً على الموعد الذي سيحدد حسام البدري، سيقام حفل تسليم الدرع يوم الخميس".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي سيتسلم درع الدوري، إلى جانب تسليم لاعبيه لميداليات اللقب".

ويتواجد محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وأحمد فتحي وحسين الشحات وعمرو السولية في معسكر منتخب مصر.

وحقق الأهلي الموسم الماضي لقب الدوري المصري للمرة الـ 41 في تاريخه.

وهل يمكنك معرفة أي هؤلاء درب الأهلي؟

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