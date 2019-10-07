نور الدين ومساعد لقاء الزمالك ونادي مصر الأفضل في الجولة الثالثة من الدوري

وقع الاختيار على الحكم إبراهيم نور الدين كأفضل حكم في الجولة الثالثة من الدوري المصري، حسبما أعلن اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي.

وتجري لجنة الحكام في اتحاد الكرة استفتاءً أسبوعيا، يتم من خلاله اختيار أفضل حكم وأفضل حكم مساعد في الجولة.

واختير محمد عبد المجيد كأفضل حكم مساعد في الجولة، وذلك بعد أدائه التحكيمي في لقاء الزمالك ونادي مصر، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأدار إبراهيم نور الدين لقاء المصري والاتحاد السكندري الذي انتهى بفوز الأخير بهدف مقابل لا شيء.

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