بيراميدز يشكر العين الإماراتي بسبب علاج علي جبر

وجه نادي بيراميدز الشكر لنادي العين الإماراتي على الاهتمام بمدافع الفريق علي جبر و"علاجه بأحدث الطرق".

وتقدم سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز ومجلس إدارة النادي بالشكر لنادي العين، وحمد العمري العضو المنتدب "لاهتمامهم بلاعبنا الدولي علي جبر وعلاجه بأحدث الطريق والأجهزة المتطورة في النادي ليعود سريعا"، وفقا لما نشره النادي.

ولم يشارك علي جبر في أي مباراة في الدوري هذا الموسم مع بيراميدز.

وشارك علي جبر في لقاء ذهاب دور الـ 32 الأول في الكونفدرالية أمام شباب بلوزداد الجزائري قبل أن يتعرض لإصابة في العضلة الخلفية.

ومنذ لقاء شباب بلوزداد، ولم يشارك علي جبر في أي مباراة، قبل أن يعلن النادي اليوم الاثنين تواجده في نادي العين الإماراتي للتأهيل.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الزمالك والمقاولون العرب.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سموحة عقب استئناف بطولة الدوري من جديد بعد التوقف الدولي.

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