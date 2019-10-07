كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن تلقي ناديه عرضا من نادي العين الإماراتي يطلب من خلاله التعاقد مع شادي رضوان.

شادي رضوان مواليد 2001 يلعب في صفوف الأهلي في مركز الجناح، ووضعته صحيفة "جارديان" البريطانية في وقت سابق في قائمة أبرز 60 موهبة منتظرة.

وكتبت جارديان وقتها عنه: "هو يشتهر بـ فيراري نظرا لسرعته الكبيرة على الأطراف. لديه لمسة أنيقة للكرة وقدرات تهديفية كبيرة". (طالع التفاصيل)

أحد الوسطاء عرض شادي رضوان على الجهاز الفني للعين الإماراتي والمدرب أبدى إعجاب بقدرات اللاعب ليتم الاستفسار عن موقفه من الانضمام للفريق، وفقا لمصدر في الأهلي لـFilGoal.com.

وشدد المصدر على "حتى الآن لم يتم حسم الموقف بشكل نهائي. وكيل اللاعب تواصل مع أمير توفيق –مدير التعاقدات في الأهلي- والأخير طلب مهلة للرد".

وفي الإطار ذاته، كشف مصدر مقرب من اللاعب عن موقفه من العرض قائلا: "اللاعب يُقدر بشدة وقوف الأهلي بجانبه وقت إصابته –كسر في عظمة الترقوة-".

وأشار "اللاعب مرحب بالعرض ويترك الأمر بالكامل لمسؤولي الأهلي الآن".

وبدأ شادي رضوان ممارسة كرة القدم في شوارع المنصورة، قبل أن ينضم لأكاديمية الأهلي هناك وبعد شهرين ونصف رُشح لقطاع الناشئين. (تعرف على قصة لاعب الأهلي بالكامل)

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