ماتيب يهزم محرز وأوباميانج ويفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

حصد الكاميروني جويل ماتيب مدافع ليفربول جائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق ماتيب على منافسيه بيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال وثنائي مانشستر سيتي رياض محرز وكيفن دي بروين.

بالإضافة إلى كالوم ويلسون لاعب بورنموث وريكاردو بيريرا لاعب ليستر سيتي.

لعب ماتيب في المباريات الثلاث التي خاضها فريق الريدز خلال شهر سبتمبر الماضي وساعد الفريق في استكمال سلسلة الانتصارات بلا توقف.

YES, JOEL 💪 Matip has been named as the @PFA Premier League Player of the Month for September 👏#PFAFansAward pic.twitter.com/syAHfv7toE — Liverpool FC (@LFC) October 7, 2019

فقد هزم رجال يورجن كلوب كل من نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وشيفيلد يونايتد في سبتمبر.

يذكر أن ماتيب عن مباراتي سالزبورج في دوري أبطال أوروبا وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

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ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول 8 مباريات، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

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