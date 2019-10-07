نيفيل: إدارة يونايتد السبب فيما يحدث للفريق وحل وحيد أمامها

قال جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق إن ما يحدث لفريقه من سوء نتائج في الدوري بسبب إدارة النادي، مشيرا إلى أن الحل في إبرام 6 صفقات بجانب الالتزام بأسلوب لعب محدد. وذلك في تصريحاته عبر شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح نيفيل: "خارج أولد ترافورد الفريق ليس جاهزا للفوز فيما يخص العقلية، يتركون المباراة تنحرف بعيدا عنهم، أعتقد أنهم يلعبون بشكل مقبول في المباريات، لكنهم ليسوا حاسمين أو أقوياء، الجودة ليست صحيحة".

وأضاف "عمق تشكيل الفريق ليس جيدا كفاية، ويأخذون خطوة للخلف".

وواصل "طريقة الانتداب في مانشستر يونايتد كان سيئة لأعوام عديدة، عينوا مدربين بأساليب مختلفة وقاموا بضم لاعبيهم، حاليا الفريق بحاجة لإصلاح أسلوبه، وطريقة إبرام الصفقات وضم لاعبين".

وأكمل "ضم الفريق 3 لاعبين خلال الصيف من النوع المناسب، وقاموا بعمل مقبول، لكن حتى الآن الفريق بحاجة لضم 5 أو 6 لاعبين آخرين".

مانشستر يونايتد باع روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان بمبلغ 65 مليون يورو وأعار كريس سمولينج إلى روما وباع ماتيو دارميان إلى بارما، كما رحل عنه مجانا الثلاثي جيمس ويلسون وأنطونيو فالنسيا وأندير هيريرا، وأعار الثلاثي أليكسيس سانشيز إلى إنتر وجويل بيريرا إلى هارتس وبورثويك جاكسون إلى ترانميري روفرز.

وضم الشياطين الحمر خلال السوق الصيفية الماضية الثلاثي هاري ماجواير وآرون وان بيساكا ودانييل جيمس بمجموع 159 مليون يورو.

وواصل نيفيل "مانشستر يونايتد بحاجة لقلب دفاع آخر وظهير أيسر وثنائي وسط وجناح وبحاجة لمهاجم كبير".

وتابع "يحتاج الفريق لخمسة أو 6 لاعبين كبار في التشكيل وسيكلفهم ذلك الكثير من المال، آمل أن يتم صقل ذلك باللاعبين الصغار الذين سيظهرون، لأن هناك موهبة لدى هؤلاء الشباب".

واسترسل "الإدارة بحاجة للتماسك، إنها مسؤولة عن كل هذا بجانب الصفقات السيئة، الاختيار السيء للمدربين".

وواصل "اختارت الإدارة أنواعا مختلفة من المدربين، وأولي جونار سولشاير يأخذ النادي في منحنى مختلف تماما".

واستكمل "إن غيرت الاتجاه كإدارة كل عامين، وتستثمر 250 مليون جنيه إسترليني مع كل مدرب، فستكون لديك مشاكل كبيرة".

وأضاف "مانشستر يونايتد يحصل على الألم الذي يستحقه بسبب القرارات السيئة من الإدارة وسولشاير بحاجة للتأكد من إتمام عملية التنظيف للفوضى التي تركت من قبله، لكي يحصل على فرصة لصرف المال مثلما صرف من قبله".

وأردف "إن قام مانشستر يونايتد بضم لاعبين جيدين خلال الثلاث أو 4 نوافذ انتقالات قادمة سيكون لديه ما يلزم، إن كانت الصفقات سيئة فسينتهي به الأمر في معاناة".

وأتم "مانشستر يونايتد سيمر بلحظات مؤلمة كثيرة هذا الموسم، الكثير من اللحظات السيئة، يمكننا أن نجري هذا الحوار بعد كل مباراة، لكن في النهاية الحل واحد، أن تنتدب لاعبين جيدين وتلتزم بأسلوب لعب محدد".

منذ رحيل سير أليكس فيرجسون عن تدريب يونايتد في صيف 2013 تولى تدريب الفريق على الترتيب كل من ديفيد مويس قبل أن يقال في أبريل 2014 ويتولى ريان جيجز المهمة بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم، ثم لويس فان جال لموسمين، وجوزيه مورينيو لموسمين ونصف الموسم، قبل أن يتولى أولي جونار سولشاير المهمة مؤقتا خلفا للبرتغالي ثم بعد ذلك بصفة دائمة.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن توتنام صاحب المركز التاسع و5 عن ليستر سيتي الرابع، كما أنه يفصله وبين أقرب مراكز الهبوط نقطتين، عن إيفرتون صاحب المركز الـ18.

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